Kate Middleton y los empleados de Buckingham están incómodos por las manías de Guillermo de Gales

Hace años que el matrimonio entre Kate Middleton y el Príncipe Guillermo se tambalea. Cuando no ha sido por culpa de las infidelidades por parte del hijo de Carlos III ha sido a razón de las fuertes peleas entre ambos. Una situación que ha acabado provocando que Kate Middleton se plantee seriamente la posibilidad de hacer como Lady Diana y pida el divorcio a su marido. Una posibilidad que por el bien de todos, la Princesa de Gales no ha llevado nunca a cabo. Y es que el carácter del Príncipe Guillermo siempre ha destacado por ser especialmente complicado y agrio.

Ante esta situación, tal y como han revelado fuentes cercanas a Buckingham, no hay nadie dentro de la Casa Real de Gran Bretaña que esté contento con la compañía del Príncipe Guillermo, cuyo carácter podría llegar a ser comparable al de Felipe VI. Y es que, como le ha pasado en varias ocasiones al Rey de España, Guillermo de Gales tiene un temperamento muy fuerte que lo lleva a estallar cuando las cosas no le salen como quiere.

Ese carácter tan agrio se ha convertido en el principal motivo de las peleas con Kate Middleton. Y es que, tal y como sugieren algunos trabajadores de Buckingham, Guillermo destaca por ser un hombre extremadamente perfeccionista y con una facilidad extrema para enfadarse cuando las cosas no salen exactamente como él pide. Esta forma de ser ha hecho que los que están a su alrededor estén en constante tensión y a disgusto.

Guillermo no tiene amigos en Buckingham

La realidad es que no hay nadie dentro de la Casa Real de Gran Bretaña que esté a gusto con el Príncipe Guillermo cerca. El hijo de Carlos III se ha acostumbrado a que nunca le den un no por respuesta y se ha convertido en un auténtico déspota. Y es que, no es solamente lo que llega a pedir y la perfección que exige, son las malas maneras que adquiere cuando se enfada. Y es que el Príncipe de Gales se convierte en una persona absolutamente destructiva cuando pierde los estribos.

Así pues, por culpa del problemático carácter del Príncipe Guillermo, ha sido que ni Kate Middleton ni nadie dentro de Buckingham quiera estar cerca de él, cuando está descontento por cualquier situación del día a día, por simple que pueda parecer.