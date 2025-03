Camilla Parker Bowles odia en secreto, a Kate Middleton y a Guillermo de Gales

Las últimas actualizaciones del estado de salud de Carlos III no están siendo las más optimistas del mundo. El Rey de Inglaterra se encuentra en un punto de no retorno respecto de su lucha contra el cáncer de colon. Una enfermedad que ha comenzado a afectar gravemente el día a día de un Carlos III que, por culpa de los desmayos y de los problemas físicos provocados por el cáncer ha comenzado a verse obligado a delegar algunas de sus funciones, en Kate Middleton y en Guillermo de Gales. Algo que no acaba de gustar a Camilla Parker Bowles.

Muchos hubieran pensado que, ante la ausencia de Carlos III, debería ser su esposa la encargada de asumir el mando y la elegida para ser la cara visible de Buckingham. Sin embargo, la realidad es que el monarca inglés no tiene ninguna intención de dar un paso al lado en favor de su pareja, a la que no ve tan preparada como Guillermo de Gales y a Kate Middleton.

Según han revelado medios de Gran Bretaña, esto no le está haciendo ninguna gracia a la Reina Camilla, que, a pesar de tener algunos problemas derivados de su larga infección de pecho, considera que debe ser la elegida para estar al mando de la Casa Real de Gran Bretaña, cuando su marido no esté disponible. Algo que no parece que vaya a suceder, ya que los elegidos son el Príncipe Guillermo y Kate Middleton.

Camilla no soporta que a Kate y Guillermo les vaya bien

Desde que llegó a Buckingham, Camilla Parker Bowles arrastra una relación pésima con varios de los miembros de la Realeza. En especial con los hijos de Carlos III, los cuales pidieron encarecidamente a su padre que no se casara con la que ahora es su mujer. Además, por si fuera poco el odio que guarda por Guillermo y Harry, la Reina Camilla también ha acabado desarrollando una fuerte animadversión hacia Kate Middleton. Todo provocado por unos celos irrefrenables por parte de la reina consorte.

Así pues, a raíz de la preferencia de Carlos III por su hijo Guillermo y por Kate Middleton a la hora de ocupar su lugar cuando no está en condiciones de aparecer, ha sido que Camilla Parker Bowles ha desarrollado unos fuertes celos por los sucesores al trono, a los que no puede ni ver.