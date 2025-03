Kate Middleton rompió con su mejor amiga después de cazarla en la cama de Guillermo de Gales

La relación matrimonial entre Kate Middleton y el Príncipe Guillermo, hace años que no está en el mejor momento posible. Los Príncipes de Inglaterra ya no comparten el día a día y si siguen casados y no se han divorciado ha sido por el interés general. Pues, mientras que Kate no quiere perder todos los beneficios que se ha ganado, Guillermo tampoco quiere generar inestabilidad en Buckingham. Una situación que los ha llevado a seguir los pasos de la monarquía española y a llevar vidas completamente separadas. Algo que ha acabado siendo culpa de las faltas de respeto de Guillermo de Gales.

Tal y como se han hecho eco los medios ingleses más cercanos a la Casa Real, Guillermo de Gales le ha sido infiel a Kate Middleton en varias ocasiones. Una situación que ha ido deteriorando su matrimonio de forma constante. Sin embargo, hubo un episodio concreto que acabó de romper por completo una vida matrimonial en la que ya estaba muy tocada.

En este sentido, según hemos podido saber, Guillermo de Gales llegó a mantener relaciones extramatrimoniales con una de las mejores amigas de Kate Middleton. Estamos hablando de Rose Hanbury, una importante aristócrata inglesa que había entablado una fuerte amistad con Kate. Una amistad, eso sí, que se rompió de forma absoluta, una vez la Princesa de Gales cazó a su amiga en la misma cama que su esposa. Algo que Kate consideró que era imperdonable.

Kate trató de divorciarse del Príncipe Guillermo

Después de tantas infidelidades y de tantísimos desengaños, fuentes cercanas a la Casa Real de Gran Bretaña aseguran que Kate Middleton se llegó a plantear seriamente la posibilidad de divorciarse del Príncipe Guillermo. Sin embargo, ninguno de los planes de Kate se acabó cumpliendo. Pues, gracias a la intervención directa de Carlos III, la Princesa de Gales entró en razón y por su propio bien y el de sus tres hijos, optó por frenarse a la hora de pedir la separación de su todavía marido.

Así pues, después de enterarse de que su mejor amiga, Rose Hanbury, se había estado acostando con Guillermo de Gales, Kate Middleton tomó la decisión de poner fin, de forma definitiva a su relación matrimonial con el hijo de Carlos III, con el que está profundamente decepcionada.