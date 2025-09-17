La infanta Cristina ha pedido ayuda a sus hijos porque el diagnóstico es grave

Hace ya varios meses que en Zarzuela se preparan para una tragedia. Es algo que, por desgracia, ya se venía anunciando desde hace bastante tiempo. De hecho, en el momento en el que los médicos diagnosticaron a Irene de Grecia, hermana de la reina Sofía, con Alzheimer, todo el mundo era consciente de que el trágico final iba a ser inevitable. Era cuestión de tiempo y la única duda era saber cuánto iba a tardar en empeorar de gravedad. Lo demás era una triste garantía que ha llevado a la reina Sofía hasta el límite de lo que su fuerza mental puede llegar a aguantar.

Ante esta situación, toda la familia real se ha puesto del lado de la querida tía Pecu. Todo el mundo coincide a la hora de hablar maravillas sobre la hermana de Sofía. Siempre fue una persona sumamente afable, amable y con la que se podía mantener una conversación de lo más agradable en cualquier momento del día y sobre el tema que fuera. Siempre tenía una sonrisa, lo que hace que todo el mundo esté consternado por su inevitable partida.

La infanta Cristina pide colaboración a sus hijos

Dado que estamos viviendo un momento especialmente delicado en cuanto a la salud de Irene de Grecia y de la reina Sofía, la infanta Cristina ha tenido a bien pedirles que, por favor, la apoyen en los cuidados tanto de su abuela como de la tía Pecu. En este sentido, Juan, Pablo, Miguel e Irene se irán turnando para visitar a la hermana de la reina Sofía y, de paso, hacer compañía a la emérita. Un papel que puede ser clave a la hora de dar ánimos a Sofía.

Cristina no puede con todo ella sola

En este sentido, la realidad es que la situación ha acabado por superar a la infanta Cristina. No da para más: va y viene constantemente a Zarzuela para estar con su madre y con su tía. No puede mantener este ritmo y por eso pide ayuda. Necesita a sus hijos a su lado.

Así pues, dado el empeoramiento imparable de Irene de Grecia, la infanta Cristina ha tenido que recurrir a sus hijos para poder tener cuidada y bajo control a su madre y a su tía.