La infanta Cristina introdujo una cláusula en el divorcio que daña gravemente a Ainhoa Armentia

La infanta Cristina de Borbón habría introducido una cláusula en su divorcio con Iñaki Urdangarin que, según informan fuentes cercanas a la familia, perjudica gravemente a Ainhoa Armentia, la actual pareja del exduque de Palma. Según los detalles de la cláusula, si Iñaki se casara nuevamente, perdería una considerable cantidad de dinero que, según el periodista Juan Galiacho, es un apoyo financiero mensual de 25.000 euros que actualmente recibe de Cristina.

En el marco del proceso de divorcio, la infanta Cristina habría negociado una serie de condiciones financieras que incluyen el pago mensual que Iñaki Urdangarin recibe de su exesposa. Según la cláusula introducida en el acuerdo, si el ex jugador de balonmano contrae matrimonio con Ainhoa Armentia o con cualquier otra persona, esos 25.000 euros mensuales, que según se ha informado provienen de Cristina, cesarían de inmediato.

Este acuerdo representa un giro significativo en las negociaciones entre los excónyuges, ya que, hasta el momento, Iñaki ha recibido apoyo económico de su exmujer, un gesto que algunos consideran una forma de asegurar el bienestar de los hijos de la pareja, quienes aún dependen económicamente de ambos padres. Sin embargo, Cristina parece haber dado un paso firme para cortar este flujo de dinero si Iñaki decide casarse, posiblemente para evitar que su exmarido dependa de su apoyo económico en su nueva vida.

Cristina no quiere que Iñaki Urdangarin Ainhoa Armentia

La decisión de Cristina de introducir esta cláusula pone en una situación delicada a Ainhoa Armentia, quien ahora se enfrenta a la posibilidad de ver reducidos los recursos financieros de su pareja si la relación llega al matrimonio. Si bien no se ha confirmado que la pareja de Iñaki Urdangarin tenga intención inmediata de casarse, la cláusula muestra la firmeza de la infanta en cuanto a no permitir que su exmarido reciba apoyo económico tras contraer nuevas nupcias.

Este giro en el divorcio ha sido percibido como un mensaje claro de Cristina, quien parece querer desvincularse completamente de las responsabilidades financieras hacia Urdangarin una vez que este comience una nueva etapa en su vida. La infanta, aunque ha mantenido una postura discreta ante los medios, parece dispuesta a cortar cualquier vínculo económico que la ligue a su exesposo tras la separación.

Iñaki tiene una difícil decisión por tomar en cuanto a su relación y estabilidad y económica

La imposición de esta cláusula podría tener serias repercusiones para Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia. A pesar de que la pareja ha intentado mantener un perfil bajo en cuanto a su vida privada, las implicaciones económicas de este acuerdo no pueden pasarse por alto. Si la relación continúa y finalmente se formaliza con un matrimonio, Iñaki perdería una fuente importante de ingresos, lo que podría obligar a ambos a replantear su futuro financiero.

Por otro lado, si el ex deportista decide no casarse para no perder este apoyo económico, se generaría una tensión aún mayor entre él y Ainhoa Armentia, quienes han llevado una relación estable desde que se conocieron, después de que Iñaki Urdangarin fuera condenado por el caso Nóos.