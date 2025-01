La infanta Cristina perdió los nervios con su madre por el novio de Juan Urdangarin

La Reina Sofía nunca ha destacado por ser una persona especialmente polémica. La esposa de Juan Carlos I, siempre prefirió mantener todas sus opiniones reservadas para sacarlas en privado, donde no se contiene como lo hace ante los micrófonos. En este sentido, en Zarzuela, Sofía nunca ha escondido su fuerte conservadurismo en materia social. Pues, nunca ha acabado de aceptar la existencia del matrimonio homosexual ni nunca ha aprobado las relaciones entre personas del mismo sexo, algo que la ha llevado a tener importantes conflictos con algunos miembros de la Casa Real.

Por su parte, no parece que Juan Urdangarin, nieto de la Reina Sofía siga mucho las convicciones de su abuela. Y es que, como reveló Informalia, el hijo de la infanta Cristina tiene un nuevo novio desde hace unos meses. Situación que ha provocado que la emérita no acabe de aceptar la nueva relación de su nieto, pues el hecho de que sea homosexual, la ha llevado a cierta incomodidad, pues, su profunda convicción religiosa ha provocado que tenga importantes discusiones con Cristina respecto de la situación sentimental de Juan Urdangarin, al que la Reina no acepta.

Cristina no puede hablar de Juan delante de Sofía

Ante esta situación, la infanta Cristina llegó a la conclusión de que no puede volver a hablar de su hijo, en presencia de la Reina Sofía, pues, cada vez que sale el nombre de Juan Urdangarin, la emérita aprovecha para dar un importante golpe a su relación sentimental con otro chico, lo que, en su momento provocó que la infanta Cristina perdiera los nervios y tuviera una fuerte discusión con su madre, por las malas formas a la hora de referirse a su nieto.

Sofía tiene una fuerte convicción contra el colectivo LGTBIQ+

La realidad es que lo de Sofía no es nada en contra de su nieto, sino que se trata de una fuerte convicción personal en contra del colectivo LGTBIQ+. Y es que, como se reveló en su momento, tiene absolutamente prohibido, contratar personal homosexual para Zarzuela, pues su presencia siempre la ha incomodado, dado que no considera que sea ago aceptable por su parte religiosa.

Así pues, la infanta Cristina ya ha tomado la decisión de no volver a hablar de su hijo, Juan, con la Reina Sofía, pues, siempre que sale su nombre, la emérita se dedica a despotricar en contra de la relación de su nieto con otro chico.