La infanta Elena es quien ha explicado a sus hijos que se está muriendo

La infanta Elena vive momentos especialmente duros. Con su habitual discreción, está afrontando una situación familiar que la tiene profundamente afectada. La salud de Irene de Grecia, hermana de la reina Sofía y tía muy querida por ella, se ha vuelto extremadamente frágil. En los últimos meses, su estado ha empeorado y la preocupación en la familia es evidente.

El vínculo entre Elena y su tía siempre ha sido muy estrecho. Irene ha sido una figura constante en su vida, una mujer serena, amable y cercana a todos sus sobrinos. Por eso, verla tan debilitada está siendo un golpe muy duro para la infanta. La tristeza se ha instalado en su entorno, y todo indica que la familia vive estos días con una mezcla de preocupación y resignación.

Incluso la reina Sofía, muy unida a su hermana pequeña, llegó a valorar la posibilidad de cancelar sus vacaciones en Mallorca este verano. Según se comentó, no quería alejarse de Irene en un momento tan delicado. Finalmente, viajó a Marivent, pero su estancia fue breve y más silenciosa que en otras ocasiones. Fue un verano distinto, marcado por la melancolía y por esa sensación de que el tiempo compartido es ahora más valioso que nunca.

El apoyo de sus hijos y el valor de los lazos familiares

Aunque la infanta Elena intenta mantenerse fuerte, no lo hace sola. Sus hijos, Victoria Federica y Froilán, ya saben lo que ocurre y también están muy afectados por la situación de su tía Irene, a quien cariñosamente llaman “tía Pecu”. Ambos sienten un gran cariño por ella y desean pasar más tiempo a su lado, conscientes de su delicado estado.

La familia ha preferido afrontar estos días con serenidad y respeto, sin declaraciones públicas ni apariciones innecesarias. Elena, siempre discreta, se ha centrado en acompañar a su madre y en estar presente para su tía. Son días tristes para todos, pero también de unión. En medio del dolor, la infanta Elena demuestra una vez más su entereza y su sentido familiar. Sabe que, aunque el final se acerque, lo importante es estar juntos, compartir cariño y despedirse con amor y dignidad.