La infanta Elena ha estado conspirando contra su hermano

La infanta Elena siempre ha sido la hija más cercana a Juan Carlos I. Es y era la favorita de su padre gracias a la lealtad que siempre le ha mostrado. Algo que se ha mantenido a lo largo de los años. Y es que mientras que de joven hacía caso a todas las indicaciones que se le daban, ahora Elena se ha convertido en la mejor confidente de un Juan Carlos I que solamente confía en su hija mayor a la hora de tratar temas que considera importantes y que deben ser confidenciales.

En este sentido, tal y como hemos podido saber, la infanta Elena hacía ya varias semanas que sabía que el plan de su padre pasaba por arremeter judicialmente contra Miguel Ángel Revilla. Una información que jamás transmitió a su hermano, un Felipe VI que, de haber sabido de las intenciones de su padre, hubiera movido todos los hilos a su alcance para evitar que esa querella fuera una realidad.

Una decisión, la de Elena, que seguro que no ha gustado nada al Rey de España que lleva años exigiendo a sus hermanas que le cuenten todo lo que sepan para poder actuar en consecuencia. Sin embargo, a la hora de elegir entre su padre o su hermano, Elena siempre tuvo claro que iba a decantarse por Juan Carlos I, a pesar de que eso suponga actuar de forma desleal con Felipe VI.

Felipe VI teme por las consecuencias de las denuncias de su padre

La realidad es que el miedo de Felipe VI no reside en la posibilidad de que su padre no gane los pleitos con Revilla o Corinna, sino que tiene miedo por las consecuencias que una decisión así puede tener sobre la imagen de la Casa Real. Pues en una situación de este tipo, Zarzuela siempre va a quedar como esa institución que abusa del poder para aplastar a aquellos que se dedican a hablar mal o a opinar de una forma que no gusta.

Así pues, lejos de mantener su acuerdo con Felipe VI, la infanta Elena optó por ocultar una información muy relevante a su hermano, el cual nunca fue informado de la intención de Juan Carlos I de denunciar a Revilla.