La infanta Elena ha estado engañando a su hermano, Felipe VI

Una de las grandes decisiones del reinado de Felipe VI, siempre ha sido la de echar de Zarzuela, a los miembros más polémicos y problemáticos de la Casa Real. En este sentido, no solo estamos hablando de Juan Carlos I, que se tuvo que ir a vivir a Abu Dabi por orden de su hijo, sino que también ha sido el caso con su sobrino, Froilán quien, tras acumular problemas y mil y un líos, acabó marchándose castigado junto a su abuelo en Abu Dabi y con la prohibición de volver a residir a España, como mínimo en un futuro próximo.

Sin embargo, a quien no le están gustando nada estas decisiones de Felipe VI, es a la infanta Elena. La persona más cercana a Juan Carlos I y la madre de Froilán. En este sentido, la hermana mayor de Felipe VI habría decidido tomar cartas en el asunto y, sin tener ninguna confrontación con el rey, la cual sabe que siempre perderá, ha optado por ayudar a Froilán a entrar escondido a España y sin permitir que Felipe se entere de su presencia en el país.

Elena engaña descaradamente a su hermano

En este mismo sentido, mientras que la infanta Elena juraba y perjuraba a Felipe VI que su hijo estaba viviendo en Abu Dabi, Froilán no hacía más que entrar a España a su antojo para pasar el verano junto a sus amigos. Y es que, según cuentan fuentes cercanas, este verano, el nieto de Juan Carlos I habría estado más tiempo en España, que en Abu Dabi, algo que no sabía un Felipe VI que ha dado la orden de no permitir, bajo ningún concepto, la presencia de Froilán en España durante más tiempo del necesario.

De este modo, la infanta Elena se la ha sabido jugar a su hermano, al que ha engañado durante muchos meses mientras permitía que Froilán entrara a España y disfrutara del verano junto a sus amigos y disfrutando de las fiestas por las que ya es más que conocido. Algo que seguro no gustará nada al Rey Felipe VI.

Así pues, mostrando, una vez más, su cara más cercana a Juan Carlos I, la infanta Elena ha estado engañando durante meses a Felipe VI, permitiendo que Froilán entrara, a su antojo, a España para pasar el verano junto a sus amigos de siempre.