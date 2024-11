La infanta Elena recibe llamadas de su hijo, Froilán, llorando, nunca ha estado peor

La infanta Elena se enfrenta a momentos difíciles mientras su hijo, Froilán, la llama llorando desde el extranjero, expresando su deseo de regresar a España. Sin embargo, la madre se convierte en la gran opositora a su regreso, preocupada por no causar molestias al rey Felipe y por las implicaciones que esto podría tener para la familia real. La situación ha generado una creciente tensión familiar y un dilema emocional para ambos.

Froilán quiere volver a España, está decidido a hacerlo. Los rumores más recientes apuntan a que ha estado buscando trabajo y que aún no consigue nada. Su abuelo ha intervenido, quiere ayudarlo y ha intentado encontrarle algo que hacer en Madrid a través de algunos contactos, pero la reputación del joven parece no ayudar. Incluso se dice que el mismo Juan Carlos ha pedido a Felipe que no ponga más trabas para que vuelva a España.

La postura de su madre

Elena de Borbón no quiere más problemas con su hermano Felipe. Parece que es la primera detractora de la idea de que su hijo vuelva a España para evitar más conflictos dentro de la familia real. Ella, por supuesto, está al tanto de la opinión de los reyes a su regreso, y queriendo mantener las cosas en paz, prefiere que su hijo siga lejos.

A esto hay que sumar todo lo que se presume está viviendo Elena con Victoria Federica. La vida fiestera de la joven está representado un bucle de conflictos en la familia, y es la infanta quien está lidiando con todo. Incluso, noticias recientes señalan que hasta la policía ha intervenido en el asunto. Vecinos han denunciado las fiestas de Victoria y los escándalos constantes a causa de las peleas entre madre e hija.

No puede lidiar con más problemas

Este constante ambiente de conflictos y polémicas no están siendo fáciles para la hija de Juan Carlos y Sofía, quien, probablemente no pueda lidiar ahora también con los problemas que podría traer el regreso de Froilán, una razón más por la que, quizás, prefiere mantenerlo a raya y en la distancia por los momentos. Froilán quiere el apoyo de su madre, pero las cosas no estan faciles ahora para la infanta, y esto la pone entre la espada y pared. Sin embargo, según se presume, ha optado por la idea de que es mejor que su hijo siga en Abu Dabi por ahora, hasta que las cosas mejoren un poco. Sin embargo, frente a la reciente postura de Jaime de Maricharlar, que esta decidido a hacer lo que sea necesario para traer de regreso a su hijo, podria enfrentar un nuevo dilema con su ex esposo.

Pero su postura actualmente busca estar en paz con Zarzuela. Y ante toda la atención que está despertando Victoria Federica, mucha debe ser la presión que esté ejerciendo Casa real sobre la infanta para que controle la situación. Lidiar con los excesos de su otro hijo en estos momentos pondría en jaque todos sus esfuerzos por mantener su vida familiar lo más alejada posible de las intervenciones de Felipe y Letizia, quienes, según se presume, no quieren cerca a sus hijos, y si pueden estar fuera de España, mejor para Zarzuela.