La infanta Sofía pide ayuda para a salir de Zarzuela porque no quiere vivir con Letizia

Con la finalización de su segundo año de bachillerato internacional, la infanta Sofía ha puesto punto y final a su etapa de dos años en Gales. Una etapa en la que la hija menor de los Reyes de España encontró, por primera vez en la vida, lo que significa ser libre y poder hacer y deshacer a su gusto. Una forma de entender la vida que hasta que no llegó a Gales no se había ni acercado a conocer. Y es que Letizia siempre ha tenido a sus dos hijas bajó el más estricto control.

En este sentido, tal y como han revelado fuentes cercanas a Zarzuela, entre los planes de la infanta Sofía, no figura, de ninguna forma, el de volver a vivir junto a su madre. La joven de 18 años no quiere volver a someterse al control obsesivo y enfermizo de una Letizia que no está por la labor de asumir un nuevo viaje de Sofía al extrangero.

La infanta Sofía ha pedido ayuda a Felipe VI

Ante esta situación, tal y como hemos podido saber, la infanta Sofía habría pedido ayuda a su padre. Pues no soportaría tener que convivir de nuevo con las exigencias y control de Letizia. Es por este motivo que ya ha pedido que le permitan irse a estudiar lejos de España. Concretamente en los Estados Unidos, donde quiere acabar de formarse a nivel universitario. Un plan que no le parece nada mal a Felipe VI, mientras que aborrece a una Letizia que quería a Sofía en la Complutense.

La infanta Sofía se ha hartado de su madre

La realidad es que nada más descubrir lo que se siente al ser libre, la infanta Sofía ha decidido que no está por la labor de permitir que su madre siga haciendo de las suyas. Por lo que, para evitar conflictos innecesarios y que Letizia se meta en su vida, la infanta Sofía ya tiene en mente que su futuro académico va a estar en Estados Unidos.

Así pues, ha sido la propia Letizia, con su carácter obsesivo y controlador, que ha perdido a la infanta Sofía. Pues, si no quiere volver a vivir en Zarzuela, es únicamente para no soportar a Letizia.