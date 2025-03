La peor pesadilla de Letizia se confirma con camiones de mudanza entrando y saliendo de Zarzuela

La decisión más controvertida que ha tomado Felipe VI en toda su vida, fue la de enviar a su padre al exilio hasta Abu Dabi. El emérito, después de haber sido perseguido por los escándalos con sus amantes y los problemas con Hacienda, ha encontrado la tranquilidad en Emiratos Árabes, donde ha sido capaz de alejarse del foco de la opinión pública y ha evitado que desde el fisco español arremetan contra él y todos esos bienes que tiene gracias a un dinero de dudosa procedencia. Sin embargo, estos últimos meses en Abu Dabi se han convertido en todo un infierno para Juan Carlos I.

La salud del emérito comienza a estar en un punto absolutamente crítico. Los médicos encargados de realizar todo el seguimiento ya han llegado a la conclusión de que no va a poder levantarse de la silla de ruedas y mucho menos va a ser capaz de vivir sin dolor. Un pronóstico muy desalentador que ha dejado tocado y hundido a Juan Carlos I, que se siente absolutamente derrotado.

Esta situación ha llevado al emérito a transmitir a todo su entorno, la voluntad de volver a España para poder pasar en paz, los últimos años de su vida. Una idea que comparten, tanto la infanta Cristina como la infanta Elena, pero que necesita el visto bueno por parte de Felipe VI para que se concrete y Juan Carlos I pueda volver a su tierra.

Letizia ya conoce el nuevo de Juan Carlos I

Una de las personas que más se alegró por el exilio de Juan Carlos I, fue la Reina Letizia. La consorte no soportaba las malas costumbres de su suegro y hace años que su relación está absolutamente rota. Letizia detesta profundamente todo lo que tenga que ver con los Borbón y hace tiempo que presiona a Felipe VI para que no readmita a su padre. Sin embargo, no parece que las presiones de Letizia vayan a tener efecto alguno. Y es que el Rey de España sabe que debe permitir el regreso de su padre.

De este modo, Felipe VI ya ha decidido que Juan Carlos I va a tener que volver, más pronto que tarde, a España. Concretamente en la urbanización de lujo de la Florida. A las afueras de Madrid, en un lugar alejado de las miradas indiscretas y evitando, en la medida de lo posible, cualquier tipo de escándalo público.