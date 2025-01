Victoria Federica gasta miles de euros en un complejo de la infancia

Con el tiempo y su posición en la Casa Real, Victoria Federica se ha convertido en una de las influencers más cotizadas de toda España. La hija de la infanta Elena ha sido capaz de ganar relevancia en redes sociales gracias al hecho de ser miembro de la Realeza española. Sin embargo, como se ha podido ver, su crecimiento se ha estancado completamente. Razón de ello, es su incapacidad para conectar con el público. Y es que Victoria Federica está acusando un grave problema a la hora de relacionarse con las grandes masas, algo que la aterroriza.

En este sentido, la nieta de Juan Carlos I siempre ha sido vista por los medios como una joven altiva y muchas veces, distante. Y es que sus constantes negativas a hablar ante los medios de comunicación le ha otorgado una mala fama que la ha llevado a ser vista como una persona desagradable. Sin embargo, ahora hemos descubierto la verdadera razón que lleva a Vic, a negarse a hablar en público.

Y es que, como se pudo apreciar en la última aparición pública de Victoria Federica, junto a su familia, la hija de la infanta Elena confesó a sus acompañantes que no se sentía capaz de tomar la palabra. Algo que se apreció cuando en sus labios se leyó la frase “No sé hablar”. Un complejo que hace años arrastra Victoria Federica.

Miles de euros gastados en clases de dicción

La realidad es que no han sido pocos los intentos que ha hecho Victoria Federica para tratar de mejorar su capacidad para hablar en público. Un problema que siempre ha arrastrado y que no solamente le ha pasado factura en cuanto a su relación con los medios de comunicación, con los que se siente incapaz de hablar, sino que también en redes sociales, donde no acaba de conectar con el público, por culpa de su incapacidad para comunicar de forma adecuada.

Sin embargo, por mucho que se haya esforzado, Victoria Federica, los cursos y profesores particulares, no es capaz de mejorar a la hora de hablar en público. Pues, ni los miles de euros han podido hacer que la hija de la infanta Elena pueda superar un complejo de la infancia que la sigue atormentando y que no le permite hablar en público de la forma que le gustaría.