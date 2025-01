Leonor, aconsejada por Letizia, mantiene relaciones abiertas antes del matrimonio

Desde su nacimiento, Felipe VI y Letizia han centrado sus esfuerzos en crear un entorno ideal para que Leonor, heredera al trono, pueda acabar de convertirse en una Reina querida y bien vista en España. En este sentido, la Princesa está logrando ganar en popularidad a sus padres. Pues, el aire fresco que parece que podrá aportar Leonor, es algo que nadie es capaz de transmitir. En este sentido, su vida lejos de Zarzuela está lejos de ser la típica de una futura monarca, pues no es raro verla de fiesta por diferentes bares y discotecas de Madrid y Zaragoza.

Ante esta situación, más allá de su presunta relación a distancia con Gab, la Princesa Leonor no se ha ligado a ningún hombre. Y es que, como le ha aconsejado su madre, a los 19 años, la hija mayor de Felipe VI no está por la labor de buscar a su futuro marido. Si no que lo que quiere hacer es experimentar y descubrir lo que es la vida adulta. Si bien, siempre con responsabilidad, Leonor mantiene varias relaciones abiertas y ni se plantea nada con ninguno de sus romances, pues el matrimonio no pasa por su cabeza.

Ni Felipe ni Letizia presionarán a Leonor

La Realidad es que, por la cabeza de los Reyes, no ha pasado en ningún momento la posibilidad de forzar a su hija a casarse con un hombre en concreto. Si bien ha sido una práctica habitual, el casarse por conveniencia, en la Casa Real, la de obligar a Leonor a casarse con un miembro de otra Casa Real o de la alta sociedad, no es una opción que quieran sus padres, a pesar de que la Reina Sofía trató de juntar a Leonor con Christian de Dinamarca, algo que nunca cuajó.

En este sentido, la prioridad de Letizia es que su hija sea feliz, de modo que no le negará ninguna relación. Pues, según su madre, lo importante es que ahora Leonor no se cierre puertas ni se ate a ningún hombre, sino que, a pesar de hacerlo siempre con mucho control, debe disfrutar de sus 19 años y aprovechar la juventud.

Leonor es comparada con Juan Carlos I

Si bien es cierto que la vida de Juan Carlos I es algo único, no han sido pocos los que han comparado la vida activa de Leonor con la de su abuelo. Sin embargo, poco tiene que ver el ritmo que lleva la Princesa, con las barbaridades del emérito, que nunca pudo controlar sus impulsos.