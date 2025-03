Leonor causa estragos en la madrugada de Chile con fotografías comprometedoras

A pesar de que la aventura de Leonor a bordo del buque escuela Juan Sebastián Elcano no está siendo tan satisfactoria como hubiera imaginado, la Princesa de Asturias ha sido capaz de encontrar en las diferentes paradas que ha realizado la embarcación en América, una forma de distraerse gracias al ocio nocturno. Y es que, a pesar de que la travesía por alta mar es una prueba de fuego en el que la disciplina ha formado parte del día a día de todos los tripulantes, la realidad es que siempre ha habido momentos en los que los capitanes de Elcano han dado libertad para que sus jóvenes guardiamarinas se distraigan. Especialmente cuando están en tierra firme.

Ante esta situación, tal y como han revelado fuentes cercanas a la Casa Real, Letizia no está nada contenta con el comportamiento de su hija durante la pasada madrugada, en la que Leonor salió a pasarlo bien junto a sus mejores amigos en la noche de Chile. Una fiesta en la que la hija de Felipe VI y de Letizia ha disfrutado de algunos de los mejores locales de Chile. Sin embargo, no ha podido evitar ser captada por las cámaras.

La realidad es que Leonor levanta pasiones allá por donde va. La hija de los Reyes de España ya es una personalidad mundialmente conocida y tiene serias dificultades a la hora de pasar desapercibida incluso estando a más de 10.000 kilómetros de distancia de España. Lo que ha provocado que en Chile hayan fotografiado a Leonor mientras bebía y disfrutaba de la noche junto a sus compañeros.

Zarzuela bloquea la circulación de las imágenes

Como ya se ha convertido en costumbre, desde Zarzuela no se habría escatimado en esfuerzos a la hora de mantener lejos de la circulación, las imágenes que habrían captado a Leonor bebiendo alcohol y bailando junto a sus amigos de Elcano. Algo que no gusta nada a la Reina Letizia que no quiere permitir que su hija sea vista en actitudes poco decorosas o inadecuadas.

Así pues, después de pasar una noche de celebración en Chile, han comenzado a circular ciertas imágenes de Leonor en unas condiciones ligeramente indecorosas que no han sentado nada bien en Zarzuela, donde Letizia ha dado la orden de bloquear la circulación de dichas fotografías.