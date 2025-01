Leonor empieza a tener problemas en casa por el consumo de alcohol

Después de abandonar Zarzuela, para estudiar en Gales y posteriormente en Marín, Leonor encontró una vida muy diferente de la que le había enseñado durante muchos años, su madre Letizia. La realidad es que a la princesa Leonor se le abrió por completo el mundo, una vez alcanzó la mayoría de edad y comenzó a tener la capacidad, por primera vez en su vida, de decidir qué hacer. Una situación que habría llevado a Leonor a hacer lo que todo joven de 19 años quiere hacer, pues la princesa solo piensa en salir de fiesta y disfrutar de la noche.

En este sentido, Letizia, que siempre ha querido que su hija mayor, Leonor, siga un modelo de vida extremadamente estricto en cuanto a los buenos hábitos, no está nada conforme con las malas costumbres que ha adquirido su hija, durante sus años lejos de Zarzuela. Y es que, no han sido pocas las ocasiones en las que ha sido encontrada en condiciones lamentables en discotecas de Zaragoza y Madrid, donde el consumo en exceso de alcohol, provocó que el equipo de escolta tuviera que intervenir para rescatarla de la situación en la que se había metido.

Ante esta situación, si bien es cierto que Leonor no tiene ningún problema con el alcohol, el cual solamente consume de forma absolutamente ocasional, cuando sale de fiesta, la realidad es que Letizia no está nada conforme con ello. Pues, según la reina, Leonor no debería tener la costumbre de beber tanto cuando sale, pues la princesa no debería ser vista en condiciones de embriaguez.

Letizia quiere poner límites a Leonor

A pesar de que todo el mundo, incluso Letizia, entiende que con 19 años, Leonor tiene derecho a pasarlo bien y a salir. La Reina no considera que deba hacerlo de la forma en la que lo hace su hija. De hecho, tras saber como suele acabar Leonor en sus noches de fiesta, Letizia ha querido poner límites a su hija, a la que no quiere ver salir cada fin de semana ni consumiendo alcohol en exceso, pues, se trata de algo a lo que Letizia tiene mucha animadversión.

Así pues, las costumbres de Leonor y su consumo, ocasional de alcohol, la han llevado a tener serios problemas con su madre, una Letizia que no quiere que la princesa comience a ir por el mal camino.