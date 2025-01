Leonor ha estado saliendo sin parar, bebe en exceso y fuma

La Princesa Leonor sabe que su destino es el de ser la futura Reina de España. La hija mayor de Felipe VI y Letizia no tuvo una infancia sencilla, la cual siempre estuvo marcada por el control estricto de su madre, la cual, le amargó la vida a tal nivel que, cuando pudo salir de Zarzuela, la vida de Leonor dio un vuelco total, que la ha llevado a adquirir una serie de problemas de adicciones, los cuales han generado gran preocupación en Casa Real, donde no solo hay miedo por su estado de salud, sino porque, como heredera al trono, no se puede generar una tan mala fama.

La realidad es que Leonor ha comenzado a dar síntomas de estar enganchada al alcohol y al tabaco. En este sentido, cada fin de semana que sale, es vista bebiendo y fumando por encima de lo recomendado, acabando las noches en un estado tan lamentable, que su equipo de escoltas ya ha dado la voz de alarma a sus padres, que no saben como parar a una Leonor absolutamente desatada, en la que ya es costumbre que cierre las discotecas.

El ejemplo de Victoria Federica, el peor ejemplo posible

Como muchas chicas de su edad, Leonor disfruta como una niña pequeña de sus redes sociales y de salir con sus amigos de fiesta. Un estilo de vida calcado al que lleva su prima, Victoria Federica, que sí que cuenta con el permiso para ser influencer y llevar ese descontrol que tanto anhela Leonor, que sabe que nunca podrá llevar un ritmo de vida similar al de Vic, que se ha convertido en el peor ejemplo en el que Leonor se puede fijar.

Y es que Letizia ya ha dejado muy claro a su hija, que ella no es como su prima. Pues, a diferencia del resto de miembros de Casa Real, Leonor tiene una gran misión en su futuro, el de convertirse en Reina de España y heredera de su padre Felipe VI, lo que no es compatible con esa vida de fiesta y redes sociales que tanto anhela Leonor.

Leonor lleva una vida muy peligrosa

Sin embargo, la Princesa Leonor no parece ser consciente del gran riesgo que conlleva la vida que está llevando ahora mismo. Pues, estar tan ligada al mundo de la noche la pone en el foco de todas las miradas, algo tan inseguro para su imagen como para su integridad, pues si hay un momento en el que puede sufrir un percance, es estando borracha y en un ambiente lleno de gente desconocida.

Así pues, en Zarzuela hay una gran preocupación con las malas costumbres de la Princesa Leonor, que desde que abandonó la vida junto a sus padres, ha comenzado a beber y a fumar de forma demasiado habitual, convirtiéndolo en un hábito que pone en riesgo su vida en muchos aspectos diferentes.