Leonor monta una fiesta de Navidad en El Pardo que termina en desmadre

La princesa Leonor, heredera al trono de España, ha vuelto a convertirse en el centro de atención tras organizar una fiesta de Navidad en el Palacio de El Pardo que terminó dejando a la Casa Real en el ojo del huracán. Lo que parecía ser una velada festiva cargada de tradición y buenos modales, derivó en un auténtico desmadre, con episodios de excesos y comportamientos inapropiados por parte de algunos de los invitados.

Según fuentes cercanas al entorno real, la celebración, diseñada para reunir a los amigos más cercanos de Leonor, comenzó con un aire jovial y elegante. Los asistentes, en su mayoría jóvenes amigos de la princesa provenientes de la Escuela Naval de Marín, la Academia General Militar de Zaragoza, y hasta compañeros de su paso por el colegio Santa María de los Rosales y el internado de Gales, lucieron sus mejores galas y participaron en diversas actividades. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche, la velada tomó un giro inesperado.

Excesos y comportamientos inapropiados: La cara oculta de la fiesta de Navidad de Leonor

A medida que la música subía de tono y el ambiente se tornaba más distendido, varios asistentes habrían abusado del consumo del alcohol, según relatan testigos. Este comportamiento llevó a episodios de descontrol, con jóvenes protagonizando escenas que poco tienen que ver con la imagen solemne que la monarquía española intenta proyectar.

Los relatos de algunos presentes hablan de lenguaje inapropiado y actitudes desafiantes por parte de ciertos invitados, lo que habría alarmado al personal encargado de la seguridad y logística del evento en El Pardo. En un intento por evitar que el escándalo se filtrara a la prensa, los escoltas de la princesa Leonor tomaron medidas para dispersar a los asistentes y calmar los ánimos. Asimismo, se llevó a cabo una revisión de todos los teléfonos móviles de los invitados para impedir que las imágenes comprometedoras de la fiesta se hagan públicas. Sin embargo, la revelación de los excesos de consumo de bebidas alcohólicas y poca compostura no han tardado en generar un gran revuelo dentro y fuera de la Casa Real. Y aunque Leonor no fue quien mostró el comportamiento más inapropiado durante la fiesta, su papel como anfitriona y su relación con estos jóvenes descontrolados la sitúan en el centro de la controversia

Letizia estalla contra Leonor: La reina toma medidas drásticas

Ante el escándalo, la reacción de la reina Letizia no se hizo esperar. Conocida por su férreo control sobre la imagen pública de la familia, la esposa de Felipe VI, según diversas fuentes, no ocultó su descontento. Se asegura que reprendió duramente a los jóvenes involucrados y mostró su enfado con Leonor por no haber controlado mejor la situación.

Para Letizia, cuya prioridad es preservar la credibilidad de la institución, este episodio representa un golpe directo a su esfuerzo por mantener una monarquía moderna y ejemplar. La reina, quien ha sido muy estricta en la educación de sus hijas, teme que este incidente deje una mancha difícil de borrar en la reputación de la familia real. No obstante, a pesar del escándalo, surgen voces que aseguran que Leonor se siente cada vez más frustrada con las estrictas normas que rigen su vida. La princesa habría confesado a su círculo más íntimo su deseo de vivir como cualquier joven de su edad, algo que su madre considera incompatible con su papel de heredera.