Leonor, rebelión contra sus padres, toma la primera decisión en contra de la Corona que ejecutará en 2026

Desde su nacimiento, la Princesa Leonor ha tenido todos los focos puestos en ella. La hija mayor de Felipe VI y Letizia ha recibido una especial atención por el hecho de ser la heredera al trono y su camino siempre ha venido muy marcado por sus padres, quienes quieren que la Princesa sea una gran heredera al trono, por lo que siempre la han llevado a seguir la formación militar de su padre. Sin embargo, como ya han podido ver en Marín, la carrera militar nunca ha sido el sueño de la Princesa, que ya ha comenzado a dar signos de querer una vida muy diferente.

En este sentido, Leonor sabe que, en este 2025 no tendrá opción de cambiar de rumbo. Pues, hasta de aquí a seis meses no volverá a España, de su travesía por el Atlántico a bordo del buque escuela Elcano, donde no parece que la Princesa de Asturias vaya a descubrir su pasión por el ejército. Un escenario, el buque Elcano, que se presenta como la última gran puesta en escena de la Leonor militar, pues tendría decidido que, en 2026 comenzará un nuevo camino académico, lejos de las fuerzas armadas.

Leonor desobedece a sus padres por primera vez

Si bien es cierto que hace meses que la vida de Leonor está lejos de lo que Felipe VI y Letizia esperaban de ella, a nivel de disciplina, ahora todo apunta a que irá a mayores. Y es que, como ya desveló El Confidencial, Leonor se ha hartado de que sus padres decidan por ella y ha optado por comenzar a labrarse su propio camino a nivel profesional. De este modo, sin dejar de lado su puesto como Princesa de Asturias, Leonor no quiere seguir formándose como militar y quiere dedicarse en cuerpo y alma a una carrera académica en una gran universidad.

De este modo, lejos de usar el 2026 para formarse en la academia del aire en Murcia, Leonor quiere estudiar ingeniería y separarse de forma definitiva de su instrucción militar, de la cual ya estaría harta. De este modo, Leonor se opondrá rotundamente al deseo de Zarzuela y se comenzará a dedicar a lo que ella realmente quiera.

Así pues, por parte de Leonor, la decisión está más que tomada y lejos de seguir los pasos de su padre a la hora de recibir instrucción militar en todos los campos, la Princesa de Asturias quiere matricularse en una buena universidad y acabar graduándose como una gran ingeniera.