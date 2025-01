Leonor rompió a llorar cuando vio a su padre en la videollamada desde Elcano por su 57 cumpleaños

Van pasando los días y las semanas, pero no parece que la Princesa Leonor se vaya acostumbrando a su nueva vida a bordo del buque escuela Elcano. Es bien sabido que la vida del marinero no está hecha para cualquiera y, desde luego, Leonor no parece ser una persona apta para llevar una vida con largos trayectos por alta mar. La Princesa de Asturias está viviendo una auténtica pesadilla en Elcano, donde no solo está acusando los problemas físicos provocados por la cinetosis, sino que también está sufriendo mucho emocionalmente.

Las dificultades están siendo constantes para la Princesa Leonor que poco más de dos semanas después de haber zarpado, ya echa mucho de menos estar en tierra y, especialmente, pasar tiempo con su gente. Una situación que la ha llevado a pasar unos días realmente malos, en los que, tanto el cuerpo como la mente le dicen que ya basta.

Esas malas sensaciones acabaron saliendo a la luz este pasado jueves 30 de enero, fecha del 57 cumpleaños de Felipe VI. Y es que, es un día realmente especial para Leonor, ya que está acostumbrada a pasar este día junto a su padre. Algo que, por primera vez en su vida no ha podido hacer, ya que está en medio del océano. Lo que obligó a la Princesa de Asturias a conformarse con una simple videollamada con su padre, la cual, no acabó de la mejor manera.

Leonor se derrumbó ante su padre

Felipe VI es el miembro de Zarzuela que más convencido está de que Leonor debe acabar su aventura a bordo de Elcano sin ayuda exterior, a pesar de que sabe que su hija lo está pasando realmente mal. Algo que corroboró al ver como su hija se echaba a llorar desconsoladamente en medio de la llamada.

Leonor extraña pisar tierra firme y llevar una vida con cierta normalidad. Estar una tan larga temporada en medio de la nada ha supuesto un auténtico calvario para la salud mental de la Princesa que, no solo extraña estar con los suyos. Si no que el hecho de haber pasado semanas enteras encerrada en su camarote, vomitando y con mareos, lo ha empeorado todo mucho más, llevando a Leonor a pedir que la saquen de ahí. Un deseo que, por ahora, no parece que se le vaya a cumplir.