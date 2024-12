La reina Letizia de España, conocida por su imagen pública impecable y su estricta adherencia al protocolo real, ha sido objeto de controversia debido a las revelaciones sobre su vida privada. Según varios rumores, la vida de la consorte esconde muchos secretos, especialmente relaciones sentimentales antes y durante su matrimonio con Felipe que se ha esforzado por mantener en la sobra a toda costa.

Algunos medios aseguran que, Letizia habría amenazado a sus amantes con arruinar sus vidas si revelaban detalles de sus encuentros. Estas acusaciones han sido respaldadas por declaraciones de algunos periodistas expertos en la realeza, quienes han pintado un cuadro inquietante de la vida amorosa de la reina.

Jaime De Burgo traiciona a Letizia

Jaime de Burgo conocido por sus revelaciones sobre un supuesto romance con Letizia, pese a que habría tenido una relación con la reina, no ha dudado en exponer todos los detalles que conoce de ella. Las revelaciones de Jaime, supuesto amante de Letizia, han añadido más leña al fuego. Del Burgo ha afirmado públicamente haber tenido una relación amorosa con Letizia durante su matrimonio con Felipe VI. A esto agrega que, Letizia no solo mantuvo relaciones con varios hombres al mismo tiempo, sino que también los amenazó para que no revelaran detalles de sus encuentros. Estas amenazas incluían la promesa de arruinar sus vidas si se atrevían a hablar.

Por otro lado, Peñafiel ha afirmado que la ex presentadora mantuvo relaciones fugaces fuera de España para despistar a la escolta del rey. Según, Letizia habría amenazado a sus amantes para que no revelaran detalles de sus encuentros, utilizando su posición de poder para mantener el silencio.

La encarnación de la reina de corazones

Letizia ha sabido mantener una limpia imagen pública que cumple con los deberes reales. Sin embargo, del Burgo y otros personajes asegura que todo es una fachada. La reina es, según sus revelaciones, una persona violenta que suele perder el control.

Peñafiel afirma que Letizia viajó a Las Vegas para encontrarse con este exnovio y, durante una discusión, lo agredió físicamente, causándole una herida en el cuello. Este incidente es parte de una serie de revelaciones sobre la vida privada de Letizia, que incluyen relaciones amorosas paralelas y amenazas a sus amantes para mantener el silencio.

Con testimonio cuenta también que, las cosas no quedaron ahí. Al regresar a España, la consorte le habría “tirado la biblioteca entera” en medio de una discusión porque el amante habría descubierto que ella estaba con cuatro hombres al mismo tiempo: él, Felipe, del Burgo y David Tejera.

las acusaciones de amenazas y violencia por parte de Letizia han sacudido a la Casa Real española y han generado un intenso debate sobre la su vida privada. A medida que más detalles salen a la luz, queda por ver cómo estas revelaciones afectarán la imagen pública de Letizia y su posición dentro de la realeza española. Lo que está claro es que la vida privada de la reina es mucho más compleja y controvertida de lo que se había imaginado anteriormente.