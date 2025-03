Letizia confirma su peor pesadilla y volverá a vivir en Zarzuela en junio

Hace tiempo que en Zarzuela se está cociendo un cambio importante en la forma de trabajar. Después de los esfuerzos por parte de Letizia de convertirse en la figura principal dentro de la Casa Real y en la persona con la voz cantante, por encima de Felipe VI, por culpa de las revelaciones de Jaime del Burgo, la consorte ha ido perdiendo terreno y relevancia a pasos agigantados. Y es que, después de ser la gran líder de Zarzuela, Letizia se ha convertido en una figura secundaria a la que Felipe VI no le da casi ninguna importancia a la hora de tomar decisiones importantes.

Uno de los aspectos en los que se ha percibido con más fuerza, la pérdida de poder de Letizia, ha sido en la gestión de los huéspedes de Zarzuela. En este sentido, mientras hasta hace unos meses se estaban dando pasos para evitar que los Borbón pudieran formar parte de la Casa Real, ahora Felipe VI está comenzando a hacer la vista gorda y a sondear el regreso de alguno de sus sobrinos.

De esta forma, mientras que la posibilidad de readmitir a Froilán es algo que ni se plantea, según fuentes cercanas, Felipe VI sí que estaría abierto a aceptar que, una vez acabado el primer curso de su carrera, Irene Urdangarin vuelva a vivir en la residencia real, junto a la Reina Sofía y con Victoria Federica. Un plan que no gusta nada a Letizia, que no quiere ni a un Borbón cerca.

Irene promete dar guerra en Zarzuela

Después de una primera experiencia en la que el paso de Irene Urdangarin por Zarzuela no acabó de la mejor manera, Letizia ya se prepara para enfrentar una complicada guerra con la hija de la infanta Cristina. La joven demostró que le encanta salir de fiesta y que no acaba de congregar con las normas impuestas dentro de Zarzuela. Es por este motivo que la consorte no estaba nada de acuerdo con readmitir a su sobrina. Sin embargo, Felipe VI ha optado por aceptar su regreso por el bien de la Reina Sofía, que vive mejor cuando está acompañada de sus nietos.

Así pues, tras la pérdida de poder de Letizia dentro de Zarzuela, Felipe VI ha tomado la decisión de permitir que, después de una mala primera experiencia, Irene Urdangarin vuelva a pasar una larga temporada en Zarzuela.