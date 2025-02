Letizia se sube el sueldo y supera los 12.000 euros al mes

Actualmente, en Zarzuela solamente hay tres personas que cobran un sueldo directamente de los presupuestos estipulados para la Casa Real. En este sentido, son Felipe VI, la Reina Letizia y la Reina Sofía, los tres integrantes de la Realeza que cobran un sueldo que proviene de lo que se aprueba en el Gobierno de España, una vez elaborados los presupuestos generales del Estado. Sin embargo, a pesar de que hacer público todo lo que cobran los Reyes de España es una demostración de transparencia, la realidad es que no ha faltado la polémica al ver los cambios en los ingresos de los reyes de España.

Y es que, lejos de mantener estático todo lo que cobran mensualmente, tanto Letizia como Felipe VI y Sofía, no han permitido que la inflación y la subida de precios en España les afecte en nada. Y es que, después de venir cobrando más de 12.000 euros al mes en 2023, la Reina Letizia no se ha quedado de brazos cruzados y ha decidido que, para mantener su poder adquisitivo, en este pasado 2024 necesitaba cobrar todavía más. Una cifra que debería llegar, salvo sorpresa, a los 13.000 euros mensuales. Un cambio que seguro no gustará a todos los españoles.

Más de medio millón al año en sueldos

Tras la última actualización de los sueldos de los miembros de Zarzuela, los documentos reflejan que Casa Real llega a invertir unos 556.000 euros anuales en los sueldos de Felipe VI, Letizia y la Reina Sofía, una serie de gastos que cada año suelen aumentar en un pequeño porcentaje para, en teoría, equilibrar lo que ganan con la subida de precios. Sin embargo, esa subida no es algo que al resto de españoles les vaya a parecer demasiado justo. Especialmente si tenemos en cuenta que el patrimonio de los Reyes de España supera sobradamente la decena de millones de euros. Mientras que Sofía podría llegar a tener en su haber hasta más de mil millones.

Así pues, a pesar de los complicados tiempos económicos que están viviendo muchos españoles y en un país donde el sueldo mínimo está en los 1.184 euros al mes en este 2025, los Reyes de España siguen aumentando sus ingresos mensuales hasta llegar a superar, en el caso de Letizia, los 13.000 euros al mes. Una cifra insultante para la clase trabajadora de este país.