Los amigos de Harry avisaron a Carlos III del peligro de Meghan Markle, la repudian

La pareja formada por el Príncipe Harry y Meghan Markle lleva estando en el ojo del huracán desde sus comienzos. En este sentido, en Buckingham nunca vieron con buenos ojos que el hijo menor del Rey Carlos III se casara con una estrella de Hollywood como Meghan, pues, siempre consideraron que no era una buena influencia para Harry, pues las malas costumbres de las estrellas de cine en el amor, por culpa de las infidelidades y de las crisis podían hacer mucho daño a la Casa Real de Gran Bretaña.

Además, los prejuicios que existieron en Buckingham no fueron los únicos que desaconsejaron a Harry de Sussex casarse con Meghan Markle. De hecho, según han revelado fuentes cercanas a los Duques de Sussex, todos los amigos de Harry le pidieron que se replanteara de verdad su matrimonio con la actriz. Y es que, no hay nadie en el entorno del hijo menor de Carlos III que sea capaz de convivir con una Meghan Markle, cuyo carácter es especialmente agrio cuando está con gente con la que no tiene confianza.

De este modo, lo que acabó provocando que todos los amigos de Harry acabaran distanciados de él por culpa de Meghan Markle, quien parecía esforzarse para hacer que cualquier momento acabara resultando incómodo por sus constantes quejas o sus bromas fuera de lugar, causando que todos lo amigo de Harry repudiaran a Meghan.

En Buckingham nadie extraña a Meghan

A pesar de que Carlos y Guillermo estarían encantados de recuperar a Harry, la realidad es que no hay nadie en Buckingham que tenga ganas de volver a ver a Meghan Markle. La actriz, siempre se mostró muy distante con los miembros de la Casa Real de Gran Bretaña, lo que acabó provocando que se generara un muy mal clima interno, el cual acabó estallando en forma de enfrentamientos entre Meghan y Kate Middleton. De hecho, nadie en Buckingham extraña a la Duquesa de Sussex. Incluso los empleados de las diferentes residencias reales respiran mucho más tranquilos desde que la actriz no está cerca.

Así pues, nadie en el entorno de Harry ha sido capaz de soportar a Meghan Markle, que siempre se ha comportado de una forma especialmente desagradable con las personas que han rodeado durante su vida al Duque de Sussex, generando así que Harry se quede lejos de sus amigos y de su entorno de siempre.