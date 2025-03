Los hijos de Iñaki Urdangarin están viajando a Madrid por la gravedad del diagnóstico

La Reina Sofía está viviendo unos tiempos muy complicados. Con cada vez menos gente viviendo en Zarzuela y con la salud de su hermana, Irene de Grecia, en un estado realmente preocupante y dramático, la emérita no es capaz de levantar cabeza. Los ánimos de Sofía están completamente devastados y, por si no fuera poco con todo lo que ya tiene que soportar, no hace más que escuchar historias de como Juan Carlos I la engañó durante todo su matrimonio. Una situación que ha dejado muy tocada emocionalmente a Sofía, que necesita más apoyo que nunca.

Ante esta situación, los médicos de Zarzuela han determinado que no hay ningún problema físico tan grave como para que la Reina Sofía esté tan mal. Es por este motivo que, gracias a la acción de los psicólogos, han llegado a la conclusión de que la emérita tiene una situación ciertamente grave a nivel psicológico. Se siente sola, abandonada y sin nadie de confianza a su alrededor.

Es por este motivo que, tras llegar a un acuerdo con Felipe VI y Elena, la infanta Cristina ha hablado con sus hijos, para pedirles que comiencen a pasar más tiempo con su abuela. De este modo, a pesar de que Irene, Juan y Miguel están viviendo en Londres, su madre les ha pedido que, en la medida de lo posible, traten de viajar a España para pasar los fines de semana con ella. Pues, según los psicólogos, esta sería una forma de aliviar su sufrimiento.

Antes con su abuela que con su padre

La realidad es que, tras la petición de la infanta Cristina, los cuatro hijos de los Duques de Palma podrían comenzar a pasar mucho más tiempo con su abuela que con Iñaki Urdangarin. Y es que, por culpa de la pésima relación de los cuatro jóvenes con Ainhoa Armentia, ninguno de ellos está por la labor de estar con su padre. De este modo, parece que Juan, Pablo, Miguel e Irene van a estar mucho más cerca de la Reina Sofía que de Iñaki Urdangarin.

Así pues, por el mal momento anímico que atraviesa la Reina Sofía, los hijos de Cristina e Iñaki Urdangarin irán turnándose para pasar los fines de semana junto a su abuela. Para así, evitar que se sienta sola y abandonada en Zarzuela.