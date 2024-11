Máxima de Holanda pactó con Guillermo, un sueldo millonario a cambio de no revelar sus infidelidades

El matrimonio de Máxima de Holanda con Guillermo marcó la consecución del gran objetivo en la vida de la argentina. Y es que, como ya os contamos, una de sus grandes obsesiones siempre fue el hecho de poder alcanzar una posición de gran poder y de riqueza, algo que, con su matrimonio con Guillermo, logró definitivamente.

Sin embargo, todo tiene un precio, y el que ha tenido que pagar Máxima, ha sido el tener que pasar el resto de su vida, en un matrimonio en el cual, si hay algo que ha pasado por encima de todo, han sido las infidelidades de un Guillermo que siempre ha demostrado que sus deseos carnales con otras mujeres estaban por encima de su relación con su mujer, a la cual nunca llegó a respetar ni a mostrar ningún tipo de lealtad. Una situación de la que también ha sabido sacar provecho.

Máxima sacó la mejor venganza posible

Ante las múltiples infidelidades por parte de su marido, fuentes cercanas a la Corona de Países Bajos, aseguran que Máxima optó por sacar un mayor provecho de dicha situación. En este sentido, lejos de enfadarse y hacer público que Guillermo le había sido infiel, la argentina optó por negociar el valor de su silencio. Es decir, que Máxima pactó con Guillermo, un sueldo millonario a cambio de no revelar nunca todo lo que sabía sobre lo que su marido hacía con otras mujeres.

De este modo, fue que, según se ha filtrado, Máxima de Holanda se ganó un sueldo millonario, pagado por la Casa Real, a cambio de su silencio. Un negocio redondo, el de la Reina neerlandesa que logró sacar todavía más rédito de su matrimonio fallido. Ya que, a cambio de preservar la estabilidad de la Corona, Máxima decidió vender su silencio.

El divorcio no era una opción para nadie

Por otro lado, estaba la opción de divorciarse. Sin embargo, fuentes cercanas a Máxima aseguran que no era una opción a contemplar por parte de la argentina, ya que dejar de formar parte de la Casa Real, hubiera implicado perder parte de sus poderes, algo que no quería que sucediera. Fue por este motivo que optó por ganar dinero a cambio de no revelar nada sobre las supuestas infidelidades del Rey Guillermo de Holanda, el cual ha tenido que poner un importante sueldo a su esposa para evitar grandes problemas de imagen.