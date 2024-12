Meghan Markle cazó conversaciones subidas de tono del Príncipe Harry con una miembro de la Casa Real

Hace ya varios meses que la relación entre Meghan Markle y el Príncipe Harry no acaba de funcionar tan bien como desearían. Los Duques de Sussex son incapaces de pasar temporadas medianamente largas con estabilidad en su relación. Un matrimonio el de Meghan y Harry que siempre se ha caracterizado por estar lleno de altibajos y de escándalos. Especialmente desde que dejaron la Casa Real de Gran Bretaña para comenzar una nueva vida en Estados Unidos.

En este sentido, según han revelado fuentes cercanas a los Duques de Sussex, una de las mujeres que mayor inseguridad ha generado en Meghan Markle, es Kate Middleton. La Princesa de Gales siempre ha sido una mujer muy cercana a Harry de Sussex, con quien mantuvo una estrecha relación desde hace varios años. Una relación que según el propio Harry, pudo haber llegado más lejos de una simple amistad. Y es que, tal y como aseguró el Duque de Sussex, sintió enamoramiento por el carácter de una Kate con la que hasta ahora mantiene relación. Sin embargo, meses atrás Meghan habría cazado a Harry en conversaciones subidas de tono con Kate.

Meghan prohibió a Harry seguir hablando con Kate

Ante esa complicada y crítica situación, en la que Meghan Markle cazó a su marido hablando con Kate de forma más que irreverente, según han revelado fuentes cercanas, le prohibió seguir hablando con la Princesa de Gales, a la que quiere muy lejos de su marido. Y es que, Meghan es más que consciente de que si hay una mujer que pueda tentar a su marido, esa es Kate Middleton.

En este mismo sentido, según pudimos saber, Harry ha hecho caso omiso de las advertencias de su esposa. Pues, lejos de hacer lo que Meghan Markle le pidió, el Duque de Sussex no ha cesado en sus conversaciones con la Princesa de Gales, por la que, tras años de no haber visto no ha dejado de apreciar.

Solo Kate puede devolver a Harry a Reino Unido

A estas alturas, Kate Middleton se presenta como la única persona capaz de hacer que el Príncipe Harry regrese a la Casa Real de Gran Bretaña. El vínculo entre la Princesa de Gales y el Duque de Sussex es lo único con fuerza suficiente con lograr la vuelta de Harry a su país natal.

Así pues, fue una conversación subida de tono entre Harry y Kate, fue lo que disparó una importante crisis matrimonial entre los Duques de Sussex, que tiene visiones muy diferentes sobre Kate Middleton.