Meghan Markle ha prohibido a Harry viajar solo y con sus hijos, por miedo a que vean a Carlos III

Hace tiempo que se sabe que la relación entre Meghan Markle y la Casa Real de Gran Bretaña está completamente rota. En este sentido, la Duquesa de Sussex ha vetado por completo a cualquier miembro de los Windsor, de su vida. Una situación que no solamente afecta a la actriz, sino que también da de lleno en el Príncipe Harry e incluso a sus hijos, Archie y Lilibet, los cuales todavía no saben nada de su abuelo, Carlos III quien hace años que vive con la necesidad de conocer a sus nietos, por parte de un Harry que ha recibido la orden de no permitir ningún contacto entre Archie y Lilibet y la familia Windsor.

Ante esta situación, hasta tal punto ha llegado la obsesión de Meghan Markle a la hora de alejar a sus hijos de la Realeza de Gran Bretaña, que, según fuentes cercanas, no permite que Harry viaje solo con ellos, por miedo a que, a sus espaldas haya pactado algún tipo de encuentro con su padre, Carlos III. Y es que, si hay algo que aterroriza a la Duquesa de Sussex es que Archie y Lilibet lleguen a conocer a Carlos III y al resto de miembros de la Casa Real, pues eso la podría acabar obligando a regresar a Reino Unido, un paso que Meghan no está lista para dar.

Meghan no piensa hacer ningún favor a Carlos III

La realidad es que no han sido pocos los intentos por parte de Carlos III y del Príncipe Harry de pactar un reencuentro para que el monarca inglés pueda verse, por primera vez con sus nietos. Un encuentro que permitiría al Rey de Inglaterra, cumplir uno de sus más grandes deseos antes de morir. Sin embargo, tras ser muy maltratada por parte de los Windsor, Meghan Markle no piensa hacerles ningún favor. Y mucho menos con sus hijos, a los que quiere proteger de la vida como miembros de la Realeza.

Es por todo esto que, lejos de permitir viajar a Harry solo con sus hijos, Meghan ha dejado claro que, para que Archie y Lilibet salgan de viaje, deberán hacerlo con su madre, la cual tiene como principal misión, proteger a sus hijos de las garras de la familia Windsor, a la que Meghan considera una influencia nefasta.

Si Harry vuelve será sin Meghan y sin sus hijos

Con todo, la realidad es que si el Príncipe Harry decidiera volver a Reino Unido, debería hacerlo bajo todas las condiciones de Meghan Markle. Es decir, sin ella ni sus hijos, a los que debería dejar en Estados Unidos. Una condición que, por ahora, no permite que el Príncipe Harry pueda volver a su país natal para estar con su familia.