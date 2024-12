Meghan Markle amenazó con divorciarse si el Príncipe Harry se lleva a sus hijos para que conozcan a Carlos III

El delicado estado de salud del Rey Carlos III empieza a ser motivo de preocupación en los Windsor. En este sentido, el monarca está comenzando a transmitir sus últimos deseos. Siendo, una de las últimas voluntades del Rey de Inglaterra, el poder conocer a sus nietos, por parte del Príncipe Harry, Archie y Lilibet, a los que no ha tenido nunca la posibilidad de llegar a conocer. En especial, por la orden de Meghan Markle, la cual, no tiene la más mínima intención de ceder ante los deseos de su suegro.

Ante esta situación, según han afirmado fuentes cercanas a los Duques de Sussex, el Príncipe Harry comenzaría a estar abierto a permitir un primer contacto entre Carlos III y Archie y Lilibet, a los que el monarca quiere ver, desesperadamente, antes de fallecer. Una idea que, en cambio, no gusta tanto a una Meghan Markle que, tras haber sufrido constantes ataques por parte de la familia Windsor, no está dispuesta a facilitar la visita de sus hijos a Reino Unido, donde no cree que tengan nada que hacer.

Meghan guarda un profundo rencor a la Realeza

La realidad es que, según informan desde Gran Bretaña, Meghan Markle sigue guardando un profundo rencor hacia los miembros de la Casa Real. Y es que, cuatro años después de su salida a Estados Unidos ha seguido recibiendo ataques y acusaciones desde Buckingham, algo que la ha llevado a tomar la decisión de que sus hijos no conocerán a su abuelo Carlos III, hasta que ella lo diga.

Tan es así, que como hemos podido saber, Meghan Markle ya ha amenazado al Príncipe Harry de que, en caso de llevar a Archie y Lilibet a Reino Unido, no puede esperar otra cosa que el divorcio. Pues, su decisión, respecto al tema de que conozcan a Carlos III, por ahora es más que clara. Ya que, lo último que quiere Meghan es que sus hijos se mezclen con los Windsor.

Harry está entre la espada y la pared

En este sentido, el Príncipe Harry está en una auténtica encrucijada. Pues, por un lado, tiene el deseo de su padre, que quiere desesperadamente, conocer a sus nietos, mientras que su esposa, Meghan Markle sigue desidia a evitar que ese encuentro llegue a suceder.

Así pues, Meghan ya ha dado un ultimátum a Harry, pues, si decide llevarse a sus hijos para que conozcan a su abuelo, debe estar preparado para un divorcio que seguro que no será nada amistoso.