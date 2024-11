Meghan Markle no permitiría a sus hijos, Archie y Lilibet, ir al funeral de su abuelo Carlos III

El estado de salud del Rey Carlos III es cada vez más delicado. A sus 76 años está luchando contra un cáncer de colon que no acaba de remitir y que ya ha provocado que en la Casa Real se estén preparando para el peor de los desenlaces. Una situación que, pese a que nadie, quiere ver llegar, muchos ya asumen como inevitable. Incluso Meghan Markle, que ante una posible muerte de su suegro, ya ha definido el que será su plan.

En este sentido, desde fuentes cercanas a la actriz estadounidense, aseguran que habría comenzado a hablar con Harry sobre qué sucederá una vez su padre fallezca. Pues en Reino Unido su presencia se hará casi inevitable. Una situación que llevaría a Harry y Meghan, a decidir qué harán con sus hijos Archie y Lilibet, a los cuales, Markle no quiere ni ver cerca de su familia paterna, a la cual, tiene completamente vetada en casa.

Los pequeños se quedan en Estados Unidos

Ante esta delicada situación, el plan de Meghan Markle sería el de dejar a sus hijos junto a sus cuidadores de máxima confianza mientras ellos acuden a los actos de despedida del monarca británico. Un plan que no ha acabado de gustar a Harry que, pese a estar sin hablarse con Guillermo, espera que haya, más pronto que tarde, algún acercamiento que permita que sus hijos conozcan a sus tíos. Algo que Meghan no quiere que suceda.

Es por este motivo que la Duquesa de Sussex no tiene intención alguna de facilitar el viaje de sus hijos hasta Reino Unido bajo ninguna circunstancia, ya que lo que menos desea es que conozcan a su familia paterna, incluso en el caso de que falleciera su abuelo Carlos III, pues como viven tan lejos, ni Archie ni Lilibet tienen en gran consideración al monarca británico, con el cuál apenas han tenido contacto alguno a lo largo de sus vidas.

Una nueva discusión entre Harry y Meghan

Si bien ahora mismo no es un tema que ambos toquen constantemente, la realidad es que fuentes cercanas a ambos afirman que no son pocos los conflictos que hay entre Harry y Meghan or culpa de su disputa con la Casa Real británica, a la cual Harry estaría planteando volver, algo que no pasa por la cabeza de Markle, que solo estaría abierta a tener una relación cordial con ellos.

Así pues, ni por la posible muerte de Carlos III, Meghan Markle daría luz verde a que sus hijos viajaran hasta Gran Bretaña, un lugar que ha demostrado ser Territorio Comanche para la actriz, que no quiere pisar, al menos, por ahora, dicho país.