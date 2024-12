Meghan Markle solo está dispuesta a volver a Reino Unido, tras la muerte de Carlos III

Por el momento, no hay ninguna relación entre Meghan Markle y la Casa Real de Gran Bretaña. Los Duques de Sussex están completamente alejados de la Realeza británica desde el año 2020, un alejamiento que, por ahora, no parece que vaya a acabar. En este sentido, por parte de Meghan Markle, no existe ninguna intención de tratar de acercar posturas con Carlos III o Camilla Parker Bowles, con quienes hace años que no entabla conversación alguna.

Ante esta situación, no han sido pocas las veces en las que se ha afirmado que Meghan Markle ha sido la principal responsable de que Harry no haya regresado a su hogar. Sin embargo, según han podido confirmar fuentes cercanas a los Duques de Sussex, entre los planes de Meghan no figura el de regresar a Reino Unido mientras Carlos III esté en el poder. Y es que, a pesar de que nunca fue su principal enemigo, Meghan no le piensa dar el gusto de pedir disculpas o de volver al puesto que dejó ahora hace cuatro años.

Tras la muerte de Carlos III, todo es posible

Si bien es cierto que no hay nada confirmado, por parte de Meghan Markle, no son pocos los reportes que señalan que la Duquesa de Sussex podría aceptar volver, una vez el Rey Carlos III no ocupe el trono. Y es que, a pesar de que su relación con Guillermo de Gales no es nada del otro mundo, sí que supondrá un cambio importante en la forma de hacer de la Casa Real, algo que podría beneficiar a Meghan y facilitar su regreso, el cual, por ahora, todavía está muy lejos.

Por otro lado, quien seguro que no pondrá ninguna facilidad, es la Reina Camilla, quien está absolutamente enfrentada a Meghan y Harry, a los que nunca ha podido soportar. Hecho que, salvo sorpresa, llevará a Camilla Parker Bowles a bloquear, como sea, el regreso de los Duques de Sussex.

Harry, encantado de regresar a su casa

Por su parte, Harry estará encantado de volver a Reino Unido. El hijo menor de Carlos III hace tiempo que extraña su vida en Buckingham y ya habría tratado de volver. Sin embargo, por parte de los Windsor todo son obstáculos y malas caras. Algo en lo que tampoco ayuda una Meghan Markle que, por ahora, tampoco quiere volver.

Así pues, una vez Carlos III ya no esté en el poder, Meghan Markle podría acabar considerando su regreso a Reino Unido, para volver a ejercer como Duquesa de Sussex.