Meghan Markle tuvo una importante pelea con Kate Middleton después de tratar muy mal a sus hijos

Nunca ha existido un cariño especial entre Meghan Markle y Kate Middleton. Y es que, desde que la actriz norteamericana llegó a la Casa Real como pareja de Harry de Sussex, siempre fue vista como una persona con ánimos de aprovecharse de la posición económica y de poder del Duque de Sussex. Una situación que llevó a momentos de importante tensión antes de que en 2020, Meghan y Harry abandonaran Gran Bretaña para irse a los Estados Unidos.

Sin embargo, más allá de las malas caras y la falta de confianza hacia Meghan, hubo varios desencuentros provocados por la actitud de la actriz, hacia varias personas dentro de la Realeza. Y es que, como desvelaron medios de Gran Bretaña, a Meghan Markle no le gustaban nada los hijos de Kate Middleton y el Príncipe Guillermo, a los cuales nunca habría tratado especialmente bien. Una situación que acabó provocando una airada discusión entre Meghan y Kate, por culpa de una muy desafortunada respuesta por parte de la actriz a uno de los hijos de Kate Middleton.

Meghan hizo estallar toda la tensión acumulada

Según comentaron las fuentes mencionadas, se trataba de una comida como cualquier otra, en la que estaba reunida la Casa Real y en la que coincidieron tanto los Duques de Sussex como los Príncipes de Gales. Generando así, una situación que ya era de tensión y que, con la presencia de los hijos de Kate y Guillermo se disparó todavía más. Y es que, según hemos podido saber, cuando Meghan pidió silencio de malas maneras a los hijos de Kate, acabó provocando una pelea especialmente fuerte.

Y es que, según cuentan fuentes cercanas, a pesar de no llegar a lo físico, Meghan y Kate se enzarzaron en una pelea llena de reproches e insultos que provocó un antes y un después en la ya tensa relación entre ambas, pues desde ese momento se dejaron de hablar por completo. Una situación que se habría mantenido hasta el día de hoy.

Meghan se niega a pedir perdón

Si bien es cierto que, según lo filtrado, Meghan Markle tuvo una mala actitud hacia uno de los hijos de Kate Middleton, la actriz no está, bajo ningún concepto, dispuesta a pedir disculpas a nadie de la Casa Real. La norteamericana siempre se ha sentido atacada por los Windsor y no parece que vaya a ceder si antes no lo hacen los demás.

Así pues, por unas malas palabras hacia uno de los hijos de Kate Middleton, fue que se desató la mayor pelea entre Meghan y Kate. Un enfrentamiento que todavía, hoy en día, tiene consecuencias.