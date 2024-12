Meghan Markle y Harry de Sussex tienen un plan para ganar millones a costa de los Windsor

Hace tiempo que los Duques de Sussex están buscando nuevas formas de mantener su lujoso ritmo de vida. En este sentido, ninguno de los dos está siendo capaz de encontrar una fuente de ingresos capaz generar tanto dinero como para seguir llevando una vida que va de mansión en mansión y en la que constantemente se rodean de elementos lujosos, desde prendas de ropa a coches de la más alta gama. Una situación que ha puesto en jaque las finanzas de Harry y Meghan Markle.

Si bien es cierto que de ahí a arruinarse hay un paso más que mayúsculo, la realidad es que ambos saben que necesitan encontrar más pronto que tarde algo que pueda sustituir todo el dinero que han dejado de ganar, después de alejarse de la Casa Real de Gran Bretaña. Un vacío que Meghan esperaba llenar con su faceta actoral, pero su carrera no parece que acabe de despegar en Hollywood, donde nadie quiere trabajar con ella.

Usar el nombre de la Corona para hacerse ricos

Ante esta situación, Meghan Markle ha comenzado a tantear el terreno para volver a usar el título de Duquesa de Sussex a su favor. En este sentido, la actriz habría comenzado a hablar con varios productores, la posibilidad de comenzar un nuevo documental que gire alrededor de la familia Windsor, sacando a la luz todos los trapos sucios que puedan hacer del documental todo un éxito y un proyecto absolutamente viral. Un plan que ha interesado mucho más que la vuelta de Meghan como actriz.

Y es que, si hay algo que Meghan y Harry saben que funciona, son los documentales y series que traten la Casa Real, un tipo de producto audiovisual de éxito más que contrastado que serviría para que los Duques de Sussex vuelvan a ganar, tanto relevancia como en dinero, pues una producción de ese tipo garantiza ingresos millonarios para la pareja.

Un nuevo proyecto, en el momento más crítico

Por otro lado, cabe destacar que no está siendo el momento más sencillo del matrimonio entre Harry y Meghan Markle. Y es que, en medio de rumores sobre una posible separación, es muy arriesgado comenzar un proyecto de este tipo, pues, si algo no evitará serán los temas más polémicos, lo que puede hacer saltar chispas entre Harry y Meghan y, por descontado en la familia Windsor, donde seguro no se tomarán nada bien esa idea.