Miguel Urdangarin está viviendo desde hace dos semanas en Ginebra por el empeoramiento de la infanta Cristina

El largo proceso de divorcio que vivió la infanta Cristina no fue nada sencillo. A pesar de todo lo que sucedió entre ella e Iñaki Urdangarin, la hija de Juan Carlos I seguía estando profundamente enamorada del que fuera Duque de Palma y si puso todo tipo de pegas al acuerdo de divorcio no fue porque no tuviera dinero con el que pagar a su exmarido, sino que lo que Cristina quería era alargar tanto como fuera la situación y así evitar asumir que ya estaba todo perdido en su matrimonio.

Esta situación generó un golpe muy duro emocionalmente para la infanta Cristina, que está atravesando una de las épocas más complicadas y delicadas de su vida. Según informan fuentes cercanas, se siente especialmente sola y abandonada en Ginebra, donde vive sola y donde le falta la compañía y el apoyo de los suyos. Lo que ha acabado generando una importante preocupación en el entorno de Cristina.

Tan preocupante es la realidad de la infanta, que Miguel Urdangarin habría tomado la decisión de subirse a un vuelo a Ginebra para pasar dos semanas con su madre. El varón más joven del clan Urdangarin es consciente de que su madre necesita apoyo y compañía para poder superar este momento tan complicado de su vida. Pues habría caído en una complicada depresión.

Cristina no aguanta ver lo feliz que es Iñaki Urdangarin

Lo que más le está doliendo a Cristina es el hecho de ver como Iñaki Urdangarin es especialmente feliz en su nueva relación. El que fuera Duque de Palma es un hombre completamente diferente con Ainhoa Armentia. Pues, a diferencia de antes, ahora es fiel en su relación sentimental. Algo que nunca había sucedido con la infanta Cristina, que tuvo que aguantar y perdonar todo tipo de infidelidades por parte del padre de sus cuatro hijos. Lo que ha acabado provocando que Cristina caiga en un estado muy delicado a nivel mental.

Así pues, para asegurarse de que su madre mejora progresivamente, Miguel Urdangarin ha optado por viajar hasta Ginebra para estar un par de semanas con la infanta Cristina, que ahora necesita el apoyo de todos sus hijos.