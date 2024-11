Pablo Urdangarin no perdona el maltrato continuado de Felipe VI a su padre

La vida de los Urdangarin cambió radicalmente desde que Iñaki fue detenido por el caso Nóos. Sus hijos han sido de los más afectados por las consecuencias de la situación, viviendo un exilio forzado, idas y venidas, juicios y acoso. Pablo Urdagarin no ha sido ajena a esta realidad. El joven se ha visto muy afectado por el trato que su padre y su familia han recibido desde entonces y esto solo ha generado distancia con su tío y la familia real.

Se presume que Pablo no perdona a su tío el rey Felipe VI, no sólo por no haber apoyado a su familia en los momentos más críticos, sino por haber alejado a su madre de toda responsabilidad real y se ha rumorado desde hace mucho que la distancia de la infanta Cristina y sus hijos ha sido una exigencia del rey.

Pablo no ha logrado el éxito en el fútbol por culpa de Felipe y Letizia

Hay fuentes que han hecho pública la idea de que Pablo no ha logrado triunfar en el deporte porque son los reyes Felipe y Letizia quienes están detrás del fracaso del joven. La posible injerencia por parte de los monarcas para que la familia real viva bajo perfil sin tanta polémica ni fama, es lo que ha movido este rumor, razón por la cual se presume que Pablo ha aumentado su rencor hacia la familia real.

Esto sumado a los estragos en la vida de su padre y su madre por la falta de apoyo y el distanciamiento cuando más lo necesitaron, son las posibles razones que motivan la falta de vínculo entre Pablo y su tío, sin dejar atrás a Letizia.

Nada que decir

Bien porque sea cierto que tiene prohibido hablar de cualquier cosa referente a Casa Real o porque la distancia con sus miembros es cada día más abismal, Pablo Urdagarin no tiene nada que decir acerca de sus tíos.

Un reportero lo abordó en las calles para preguntarle su opinión sobre lo sucedido en Valencia a causa del DANA, el deportista aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje de solidaridad a los afectados "Me sabe fatal y espero que estén todos bien, y que les mando mucha suerte", desde un espacio muy empático, esta fue su respuesta ante la difícil situación que enfrenta la región valenciana. Sin embargo, al preguntarle su opinión sobre la polémica situación que enfrentaron Felipe y Letizia durante su visita a Valencia, Pablo se limitó a despedirse de los reporteros con un “hasta luego”.

Esta respuesta ha generado opiniones divididas en la opinión pública. Hay quienes presumen que su respuesta fue en señal de respeto para no hablar de situaciones que no le atañen y, también hay quienes aseguran que es una clara señal del rencor que sienten los reyes por todo lo vivido a causa de su ausencia para unas cosas e intervención en otras.

Lo cierto es que, la escasa o nula relación de Pablo Urdangarin con su el rey Felipe VI solo han alimentado los rumores y este acontecimiento reciente del deportista con los periodistas sigue sumando hechos que alimentan la idea de un rencor que mantendrá a estos dos grupos de la familia real divididos para siempre.