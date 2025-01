Pablo Urdangarin no supera la pruebas de acceso y se queda fuera después de 10 meses de preparación

En los últimos años, desde Zarzuela se ha tratado de hacer un lavado total de imagen de la Casa Real. En este sentido, Letizia y Felipe VI no quieren que nombres tan polémicos y problemáticos como el de Iñaki Urdangarin, Juan Carlos I o el de Froilán, estén cerca de ellos, pues, consideran que no pueden aportar nada bueno. Una situación que no solo afecta a los mencionados, sino que, por culpa de su apellido, los hijos de Iñaki Urdangarin, también carga con una importante carga extra, por lo sucedido con el caso Nóos.

Ante esta situación, es Pablo, el que está más decidido a limpiar la imagen del apellido Urdangarin y a devolverlo a un lugar de máximo honor dentro del deporte español. Y es que, mientras sus tres hermanos se dedican, a su manera, a vivir la vida, Pablo Urdangarin, está absolutamente enfocado en seguir los pasos de su padre, como deportista y convertirse en uno de los mejores jugadores de balonmano de España.

Sin embargo, a pesar de que el talento del hijo de Iñaki Urdangarin es indudablemente, el propio de un jugador de primera categoría, parece que todavía está lejos de ser una leyenda deportiva como su padre. Y es que, por mucho potencial que tenga, en la Selección de España de balonmano, todavía consideran que no está listo para estar entre los mejores.

10 meses de preparación sin recompensa

La triste realidad para Pablo, es que, a pesar de ser un jugador más que válido, está a años luz de tener el talento innato de su padre, Iñaki, para el balonmano. El hijo del que fuera Duque de Palma ya sabe que, ni tras prepararse a fondo durante más de diez meses, va a contar con el beneplácito del seleccionador español para formar parte del equipo nacional en el próximo Mundial de balonmano, que a su edad, ya había logrado su padre, que disputó su primer torneo mundial, con 25 años.

En este sentido, el golpe para Pablo ha sido muy importante, pues, tras haber trabajado muy duramente, para devolver el apellido Urdangarin al lugar al que pertenece y conseguir que en Zarzuela lo reconozcan con honores, en la Selección española han considerado que todavía no da el nivel para formar parte del equipo nacional en el próximo Mundial de balonmano, lo que ha dado un golpe de realidad muy duro a Pablo Urdangarin.