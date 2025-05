Puente de mayo negro en Zarzuela con entrada y salida de profesionales médicos

En Zarzuela comienzan a estar preocupados por el estado de salud de sus miembros más longevos. Juan Carlos I, la Reina Sofía y la tía Pecu ya tienen unas edades muy avanzadas y se ha visto que su salud ha comenzado a mostrar debilidad a lo largo de estos últimos tiempos. En este sentido, mientras que los reyes eméritos todavía mantienen ciertas esperanzas de tener más años de vida de cierta calidad, las peores expectativas están puestas en Irene de Grecia, que viene sufriendo los efectos del Alzheimer desde hace dos años. Una enfermedad que ha ido empeorando las capacidades cognitivas de la hermana de Sofía de forma constante e imparable.

Ante esta situación, no hay nadie dentro de Zarzuela que no esté pendiente de la evolución de la hermana de la Reina Sofía. Sin embargo, cada vez que salen nuevas informaciones sobre la tía Pecu, siempre son negativas. Algo que ha hecho que no haya nadie mínimamente optimista con el futuro de la tía Pecu.

De hecho, este puente de mayo parece que será más triste que alegre para la Casa Real. Y es que a lo largo de las últimas horas no han dejado de entre y salir profesionales médicos de Zarzuela. Dejando claro que hay algo que no va del todo bien con la tía Pecu, la cual ha necesitado tratamiento durante las 24 horas del día por el empeoramiento en su estado de salud.

La Reina Sofía está devastada por su hermana

La realidad es que quien más está sufriendo por el empeoramiento de Irene de Grecia es la Reina Sofía. La emérita encontró en su hermana al mayor apoyo posible y el hecho de ver como sus capacidades cognitivas se van apagando hace que Sofía esté de capa caída y con los ánimos por los suelos. Y es que no ha habido ningún tipo de mejora a lo largo de los últimos dos años.

Así pues, este puente de mayo ha sido un auténtico drama en Zarzuela. Todo marcado por la entrada y salida de los equipos médicos, que han tenido que estar atendiendo durante las 24 horas del día a la tía Pecu.