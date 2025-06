Se muere y la reina Sofía decide donde será enterrada

La reina Sofía está devastada. No aguanta el dolor que le está generando el hecho de saber que su hermana, la querida Irene de Grecia se está muriendo y ella no tiene nada que hacer para salvarle la vida. El Alzheimer está causando un daño irreparable en la hermana de la emérita, que ha perdido tantas capacidades cognitivas que aquellos que conviven con ella de forma regular aseguran que es dramático el hecho de ver como no es capaz de recordar los nombres de sus seres más queridos. Lo que ha generado una situación muy dolorosa para la reina Sofía.

Ante esta situación, tal y como se han encargado de revelar, fuentes cercanas a la Casa Real, la reina Sofía ha acabado asumiendo, entre mucho dolor, que a su hermana ya no le queda mucho tiempo de vida. Además, por desgracia, tampoco va a ser capaz de disfrutar de estos últimos momentos como se merece, ya que por culpa del Alzheimer, Irene de Grecia no tiene conciencia suficiente para disfrutar de ciertos placeres de la vida.

La reina Sofía ya sabe lo que Irene deseaba

Dado el delicado estado de salud en el que se encuentra Irene de Grecia, fuentes cercanas aseguran que ya no está en condiciones de elegir por ella misma el lugar en el que será enterrada. Es por este motivo que ha sido la reina Sofía, la encargada de elegir por su hermana el lugar de descanso eterno para una Irene de Grecia por la que, desgraciadamente, ya no hay nada que se pueda hacer.

En este sentido, el lugar que Sofía ha designado para que su hermana sea enterrada, es el mismo lugar en el que ya descansa su otro hermano, Constantino. Concretamente en Grecia. Lugar en el que Sofía y su hermana, Irene disfrutaron su juventud y donde fueron felices juntas.

De hecho, a lo largo de los últimos meses, Irene le había pedido a su hermana que la llevara a pasar sus últimos tiempos de vida en su país natal. Sin embargo, para poder cuidar de sus hijos Felipe VI y por el bien de la salud de su hermana, la reina Sofía optó por quedarse con Irene en Zarzuela.