Un miembro de la Casa Real ha denunciado que los Príncipes Guillermo y Harry están matando a Carlos III

No ha sido un año 2024 nada sencillo en Buckingham. La enfermedad de Carlos III y las turbulentas relaciones entre Harry y Guillermo han llevado a que la Casa Real de Gran Bretaña se haya convertido en todo un polvorín. Una situación que ha propiciado que haya miles de acusaciones mutuas respecto de todos los problemas que han aparecido en el seno de la familia real. Siendo, la de Tom Parker Bowles, la más dura y contundente de todas, ya que, según él, los Príncipes Harry y Guillermo están matando lentamente a su padre.

Según han revelado fuentes cercanas al hijo de la Reina Camilla, Tom está tratando de convencer a sus personas más cercanas que el cáncer de Carlos III está, cada vez más complicado, por culpa de los constantes disgustos que le provocan sus hijos Harry y Guillermo. En este sentido, según el propio Tom, el estrés al que estaría constantemente sometido Carlos III, estaría siendo una causa muy importante de su complicada recuperación del cáncer de colon que le diagnosticaron a principios de año.

Guerra total entre Tom y Guillermo

Ante esta situación, la guerra entre Tom Parker Bowles y Guillermo de Gales es total. El heredero al trono de Gran Bretaña no soporta al hijo de Camilla, el cual, cada vez que tiene la posibilidad dispara con bala hacia los Príncipes, algo que, con la salud de Carlos III ha llegado a un límite que Guillermo no podrá tolerar. Y es que, acusar al Príncipe de Gales, de ser el principal culpable del débil estado de salud de Carlos III es un golpe muy bajo que no va a perdonar Guillermo, que está listo para tomar cartas en el asunto.

La realidad es que la enemistad entre Tom y Guillermo parece venir de muy lejos. Especialmente desde que Camilla llegó a la Casa Real, pues según fuentes cercanas, a Tom no le gustó nada el mal recibimiento que tuvo su madre en Buckingham, donde Harry y Guillermo siempre se enfrentaron a ella.

Tom y Camilla contra Harry y Guillermo

A raíz de ese enfrentamiento entre los Príncipes y Camilla, Tom habría comenzado a desarrollar una animadversión hacia ellos que ha culminado con esta desacertada acusación. Y es que, nada puede haber sentado peor a Harry y Guillermo que ser acusados de estar matando lentamente a su padre.

Así pues, la guerra entre Tom Parker Bowles y los Príncipes Harry y Guillermo parece haber llegado a una nueva dimensión, donde las acusaciones ya no tienen techo, pues se ha tocado la salud de Carlos III. Algo que parecía imposible de tocar.