Zarzuela intervino cuando confirmó su adicción y la de su hermano a las drogas

Juan Carlos I y la Reina Sofía siempre fueron muy intervencionistas a la hora de dictaminar con qué mujeres podía o no verse su hijo, Felipe VI. Los eméritos siempre han destacado por ser figuras muy cerradas a la hora de entender ciertas mentalidades o formas de pensar. En este sentido, si hubiera sido por Juan Carlos y Sofía, Letizia nunca hubiera sido la esposa de su hijo. Sin embargo, después de que los eméritos echaran de Zarzuela a Eva Sannum y a Isabel Sartorius, Felipe VI no toleró ni una intervención más por parte de sus padres y se casó con la que ahora es Reina de España.

En este sentido, Isabel Sartorius fue el primer gran amor de la vida de Felipe VI. De hecho, no fueron pocos los que ya la veían como la futura esposa del entonces Príncipe de Asturias. Su relación duró dos años y las expectativas eran claras. Isabel tenía muchos números para acabarse convirtiendo en la esposa de Felipe VI y en futura Reina de España. Sin embargo, la intervención directa de Juan Carlos I y la Reina Sofía rompió por completo a la pareja.

La madre de Isabel Sartorius era el gran problema

La realidad es que el perfil de Isabel Sartorius, a pesar de no ser el que habían soñado en Zarzuela, no acababa de disgustar. Era una joven atractiva y con el carisma suficiente como para ser una buena futura Reina de España. Sin embargo, cuando la madre de Isabel Sartorius, Isabel Zorraquín, quedó salpicada por un escándalo relacionado con el suministro de cocaína. Algo que no gustaba ni un pelo a los entonces Reyes de España.

De este modo, para evitar que la Casa Real quedara manchada por culpa de los posibles delitos que estaba cometiendo la madre de Isabel Sartorius, Juan Carlos I y la Reina Sofía instaron a su hijo Felipe VI, a romper por completo cualquier lazo con Isabel Sartorius. Una ruptura que se vendió como una decisión para preservar la juventud de Felipe VI, pero que detrás tenía motivos mucho más oscuros.

Así pues, Zarzuela evitó que Felipe VI se casara con Isabel Sartorius por culpa de una posible vinculación con una organización de suministro de cocaína. Un riesgo que no se podían permitir correr en la Casa Real.