Anuel trató de volver con Karol G y la respuesta de ‘La Bichota’ no tiene desperdicio

Uno de los momentos más importantes de los últimos años en la vida de Karol G, fue el momento en el que se separó de Anuel. Y es que, pese a ya ser una reconocida artista internacional, la realidad es que fue cuando se alejó de la sombra del cantante de Puerto Rico, que la colombiana fue capaz de alcanzar el siguiente nivel en el estrellato del mundo de la música.

Ante esta situación y ya consagrada como una estrella mundial, Karol G fue capaz de reconstruir su vida sentimental de la mano de Feid, con el que ha formado una de las parejas del momento y con el que podría estar planeando tener su primer hijo. Una posibilidad que Anuel quiso evitar volviendo con Karol G. Algo que finalmente quedó en nada, gracias a una contundente respuesta de la cantante en un concierto.

De la mano de ‘Ferxxo’ para cerrar la puerta a Anuel

Y es que, no podía ser más dura la respuesta de La Bichota a los intentos de Anuel de reconciliarse. Según apuntan fuentes cercanas a la artista, fue el propio Anuel el que a principios del pasado verano trató de acercarse a su ex mediante varios mensajes y llamadas. Algo que no acabó de gustar a una Karol G que, para zanjar de una vez el tema. Decidió hacer algo muy poco habitual en ella.

Pues, pese a que la privacidad siempre ha sido un valor fundamental en su relación con Feid, Karol salió de la mano con su actual novio en uno de los conciertos de la gira ‘FerxxoCalipsis’. Una decisión la de Karol G, que sirvió para acabar de raíz con los intentos de Anuel de volver con ella. Pues, no son pocas las fuentes que indican que el puertorriqueño se arrepiente mucho de haber dejado su relación con la colombiana. Tanto a nivel personal como profesional.

Sin lugar a rumores y pensando en ser madre

La realidad es que no parece que el amor entre Karol G y Feid se pueda acabar, al menos, a corto plazo. La pareja colombiana del momento ha demostrado manejar a la perfección tanto su vida personal como la sentimental. Dando lugar a una relación especialmente sana, en contraposición a lo que Karol vivió con Anuel.

Así pues, lejos de plantearse dejar su actual vida con Ferxxo, todo apunta a que ‘La Bichota’ está más cerca de consolidar su relación actual con un embarazo que de dejarla para dar una nueva oportunidad a Anuel.