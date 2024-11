De vuelta a terapia, Blanca Pombo se regodea en la última crisis personal de María Pombo

Sigue el cruce de declaraciones y ataques en la familia Pombo. Si no hubiera sido poco todo lo que ya ha sucedido entre María y Marta Pombo con sus primos, desde el otro lado de la familia parece que no han tenido suficiente. Y es que, cuando las aguas parecían más calmadas, Blanca Pombo cargó con todo contra sus primas, que lejos de quedarse calladas han respondido con fuerza a las acusaciones de su prima, Blanca.

En este sentido, después de que Blanca dijera que lo de las hermanas Pombo era propio de un patio de colegio, María cargó con fuerza al acusar de un comportamiento infantil lo que hicieron sus tíos con la famosa carta que le mandaron entre marzo y abril: “A mí me da mucha pena. Realmente, recibir una carta como la que recibimos en marzo o abril, eso sí que es de patio de colegio. O no saludarme en un funeral”. Unas contundentes palabras, las de María Pombo, que no la han librado del estrés que supone esa guerra familiar.

De vuelta a recibir apoyo psicológico

Si bien es cierto que ya estaba pasando un momento ciertamente sensible, la realidad es que con este último golpe por parte de Blanca, María ha tocado fondo. Según cuentan fuentes cercanas, la influencer se ha visto obligada a retomar la terapia psicológica para poder sobrellevar todo el estrés que le genera una disputa familiar que no parece que vaya a tener solución próxima. Y es que, cuando parece zanjada, alguna parte vuelve al ataque.

Como suelen decir, dos no se pelean si uno no quiere. Esa era la táctica que intentó seguir María Pombo. Sin embargo, no está dispuesta a recibir ataques constantes sin decir nada al respecto, viéndose obligada a tomar parte de una guerra en la que no quiere estar.

Nuevo conflicto en el peor momento posible

La realidad es que este choque con sus primos no podía haber llegado en un peor momento. Pues, mientras María Pombo es atizada por su propia familia, también está acudiendo a terapia de pareja para tratar de recuperar su relación con Pablo Castellano, con el que están pasando una profunda crisis matrimonial.

Así pues, Blanca Pombo ya se está regocijando en el dolor de una María Pombo que se está viendo superada, por momentos por los constantes ataques por parte de su familia. Algo que la ha llevado de vuelta a terapia.