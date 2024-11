Eva González frena en seco su vida para irse con el amor de su vida

Eva González cumple cuarenta y cuatro años en uno de los mejores momentos de su vida, aunque, como toda España, también se encuentra conmocionada por todas las consecuencias que está dejando la Dana. Y así lo ha dejado claro la protagonista a través de sus redes sociales, donde cuenta con un gran número de seguidores y donde se muestra de lo más activa en su día a día.

En esta ocasión, y a diferencia de otros años, la presentadora no ha querido celebrarlos con una gran fiesta, sino trabajando y grabando la próxima edición de 'La Voz', quienes han tenido muy presente a su compañera en su día más especial, preparándole una pequeña fiesta en el plató con flores, globos y una gran tarta.

"Gracias. Si tengo al mejor equipo del mundo al lado, se dice y punto. Os amo.Os quiero mucho a todos, compañeros. Me habéis hecho pasar un día muy bonito, muy emotivo y especial en el que me he sentido muy querida. Gracias siempre /aunque el susto que me he llevado con la sorpresa no tiene nombre), explicaba en sus historias de Instagram.

Eva González se reencuentra con el amor de su vida

Pero las sorpresas no finalizaban con esto, ya que al finalizar su jornada laboral, la ex de Cayetano Riva se reencontraba con su pequeño Cayetano, el hijo que tiene en común con Cayetano Rivera, al que ella considera "el amor de su vida" con el fin de soplar las cuarenta y cuatro velas juntos. Es por eso que Eva González era vista este martes por la tarde cogiendo un AVE Madrid-Sevilla luciendo la mejor de sus sonrisas.

Respecto al amor de pareja, y aunque Eva siempre intenta mantener su parcela privada al margen de su vida pública, lo cierto es que en más de una ocasión ha confesado que no está cerrada al amor, pero que tampoco es algo que esté buscando desesperadamente, ya que asegura sentirse plena y completa sin la necesidad de compartir su vida con un hombre.