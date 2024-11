La verdad detrás las operaciones estéticas de Karol G, la primera fue a los 18 años

No es ninguna sorpresa que las estrellas de la música y otras grandes celebridades pasen por el cirujano en diferentes puntos de su vida y trayectoria profesional. En este sentido, Karol G es una de esas estrellas a las que en varias ocasiones se las ha acusado de haber pasado en alguna ocasión por el cirujano con la intención de corregir algunas imperfecciones de su físico.

Sobre este tema, ‘La Bichota’ nunca se ha escondido del hecho de que ha llegado a pasar hasta en cuatro ocasiones por una sala de operaciones. Sin embargo, solamente una de ellas fue por motivos estéticos, dejando claro que en la mayoría de las ocasiones se puso en manos de un cirujano por razones relacionadas con la salud y no por la belleza ni nada relacionado con su aspecto físico.

Una operación de la que Karol G se arrepiente

Y es que, pese a que una de las más grandes señas de identidad de ‘La Bichota’ es su discurso empoderador sobre la mujer y el hecho de aceptarse tal y como una es, la realidad es que ella misma sucumbió a los estándares de belleza impuestos y se sometió, con apenas 18 años, a su primera y única operación estética. En este caso fue de aumento de pecho.

Por otro lado, lejos de mostrarse feliz y orgullosa por dicho aumento de pecho, la propia Karol G aseguró que no volvería a tomar la decisión de pasar por el cirujano plástico para someterse a una intervención de este tipo: “No lo quise, pero llegó un punto en el que dije ‘las debo tener’, y me puse, yo tengo aumento desde los 18 años”. Así demostró ante Vogue que no está especialmente feliz de su decisión que tomó cuando era más joven. Pues lo hizo por imposición social y no por convicción propia.

De ahí, a ser un icono femenino

Sin embargo, de los errores se aprende y así lo ha hecho una Karol G que siempre ha animado a sus seguidoras a sentirse bien con ellas mismas y a no seguir al pie de la letra los estándares de belleza impuestos en una sociedad en la que como le pasó a ‘La Bichota’, hay chicas de 18 años sometiéndose a importantes y permanentes cirugías estéticas.

Así pues, por si quedaba alguna duda, Karol G ya aclaró que solamente cuenta con una cirugía estética realizada en toda su vida. Un proceso por el que no parece que vaya a volver a pasar. Pues, según la propia cantante, no tiene motivos para cambiar nada en su cuerpo si no le va la saluda en ello.