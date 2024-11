Laura Escanes rechazó a Rauw Alejandro en el ‘Tinder’ de famosos, “soy ‘Team Rosalía’”

Desde su ruptura con Álvaro de Luna, Laura Escanes está pasando una nueva época como soltera. Pese a los recientes ataques, la realidad es que la influencer española ha sido capaz de superar al cantante sevillano y está aprovechando su soltería para disfrutar en la app Raya, que vendría a ser una aplicación similar a Tinder, pero en la que solamente se encuentra gente famosa.

Fue en esa aplicación donde Laura Escanes ha tenido encuentros de lo más variopintos. Y es que, además de haberse topado con varios de sus ex, Álvaro de Luna incluido, también se habría encontrado con otros famosos de escala mundial como lo es un Rauw Alejandro que, según la influencer, también está soltero y ha creado un perfil en Raya.

De Risto a encontrarse con Rauw Alejandro

Tan diversos son los perfiles que se encuentran dentro de dicha aplicación, que, como reveló la misma Laura Escanes, pudo encontrar famosos de todo tipo: “A varios ex míos los he encontrado allí. Dos de mis ex conocidos”. Una clara referencia de la catalana a Risto Mejide y Álvaro de Luna. Sin embargo, no todos los perfiles son de gente nacional.

Tan internacional es la mencionada aplicación, que Laura Escanes aseguró haberse encontrado con personajes tan famosos como lo pueden ser Rauw Alejandro o Emily Ratajkowski. Sin embargo, parece que el cantante no tuvo mucho éxito al tratar de ligar con la influencer.

Contundente rechazo a Rauw Alejandro

Tan decidido fue el rechazo por parte de Laura Escanes a cualquier intento de Rauw Alejandro que, con pocas palabras zanjó el tema: “A mí Rauw, creo que no me gusta, creo que es muy bajito. Además, soy ‘Team Rosalía’”. Así de clara fue la catalana, en palabras a Cadena Ser. Confirmando así, que lejos de hacer caso al artista puertorriqueño, decidió seguir buscando otros perfiles que sí le parecieran más interesantes que el ex de Rosalía.

Así pues, más claro el agua. Ni volver con sus ex ni una aventura con Rauw Alejandro. Laura Escanes ha sido muy clara al hablar sobre su experiencia en Raya, donde ha sorprendido mucho qué famosos se pudo encontrar buscando nueva pareja.