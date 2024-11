Los trabajadores de Terelu Campos ahora callan, pero 'denunciaron' su abuso de poder

Terelu Campos se ha vuelto a convertir en una de las protagonistas de la noticia dentro de la prensa del corazón a raíz de sus últimas declaraciones sobre la Dana y la visita de los Reyes y Pedro Sánchez a Paiporta: "Lo que ha pasado es terrorífico. Esto nos debe servir para aprender que ciertas Comunidades Autónomas necesitas un nivel de protección y alerta mayor", comenzó diciendo.

"No tiene sentido lo que ha pasado, y aunque entiendo la crispación, la frustración y el dolor", los reyes no merecen ese recibimiento y creo que es intolerable. Detesto la violencia, con ella no se va a ninguna parte... No es la población de Paiporta la que agrede a los reyes, son siempre unos pocos que hacen mal al resto", aseguró.

Hablando de polémicas, cabe destacar una que la hermana de Carmen Borrego vivió en junio de 2018, cuando el programa 'Sálvame' sacó a la luz los testimonios de algunos de sus compañeros del programa 'Con T de Tarde', formato que ella presentaba en Telemadrid desde 1997 hasta el año 2004.

Terelu Campos fue acusada de tratar mal a sus trabajadores

Algunos de ellos quisieron hacer referencia a la forma especial que tenía de trabajar, tachándola de "prepontente y mandona". Según 'Sálvame', la hija de María Teresa Campos tenía por costumbre que varios compañeros la estuvieran esperando en el plató con un cigarrillo encendido y su cocacola. También le tenían que abrir los yogures y le tenían que tener preparadas las zapatillas para el momento de la publicidad.

"Me lo daban, luego me limpiaban la boquita y el culito", contestaba por aquel entonces Terelu entonces, quitándole importancia a los diferentes testimonios, ya sea porque no lo recuerda o porque lo desmiente. "Mi implicación en el programa era al 100%. Algunas personas que pertenecen a la dirección han sido directores de aquel programa y saben mi entrega. Yo no llegaba a la una y me maquillaba. No lo he hecho nunca. Y ni siquiera aquí cuando me han dejado presentar", aclaró.

Pero para su sorpresa, Víctor Sandoval, que colaboraba en 'Sálvame' y quien también trabajó en Telemadrid durante esa época apoyó los testimonios que aseguraban que era una déspota: "Yo odiaba a Terelu y lo sabe todo el mundo. Era tal y como la habéis dibujado".