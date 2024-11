María Pombo y Pablo Castellano afrontan el momento más duro de su vida, “da mucha pena”

Por si no fuera poco con la importante guerra familiar y la crisis matrimonial que están atravesando tanto María Pombo como Pablo Castellano, tanto la influencer como el empresario han decidido dejar para otro momento sus problemas personales y han decidido que, ante esta situación crítica, su deber es acudir en ayuda de las personas afectadas por la DANA en Valencia. Una valiente decisión que muchos aplauden en las redes.

Sin embargo, por buena que sea su colaboración y grande que sea el apoyo que han recibido en redes, la realidad es que ni María ni Pablo han sido capaces de esconder el importante golpe emocional que les ha supuesto estar en la zona cero de las afectaciones, hecho que los ha llevado a pasar uno de los momentos más duros de sus vidas al ver todo el caos en medio del barro.

Tras pasar a la acción, una gran donación

Y es que, lo de María Pombo con la DANA ha ido muy en serio. La creadora de contenido, lejos de ir a Valencia a sacarse un par de fotos, se ha lanzado con todo para apoyar a las personas afectadas, ayudando a limpiar, aportando suministros. Sin embargo, más allá de todo eso, María habría hecho una importante donación económica para ayudar a recuperar todo lo que fue arrasado por el agua y el barro.

Además, la influencer no ha desaprovechado el altavoz que tiene en sus redes sociales para mostrar su disgusto con todo lo sucedido. Desde los miles de personas afectadas, hasta la inacción por parte del Gobierno: “Estoy con mucha pena y decepcionada como la gran mayoría de españoles”. Pues, como muchas otras personas, María Pombo no podía entender que no hicieran nada desde las autoridades.

De señalada a implicarse con todo

Cabe destacar que unos días atrás María Pombo recibía, de rebote, importantes críticas, después de que su cuñado, en Madrid y en medio de la lluvia, decidiera que era buena idea pedir comida a domicilio y hacerlo público en redes. Un video que, pese a ser borrado poco después sirvió para que cayera un aluvión de críticas a las Pombo.

Por su parte, lejos de quedarse en las críticas recibidas, María ha optado por tomar el toro por los cuernos para apoyar a Valencia y a todas las familias que se han visto afectadas por esta DANA.