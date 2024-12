Olga Moreno, ex de Antonio David Flores, de estrella de la televisión a sobrevivir para llegar a fin de mes

Olga Moreno, recordada por su destacada participación y victoria en el programa "Supervivientes 2021", atraviesa actualmente uno de los periodos más complicados de su vida. La que fuera una de las figuras más relevantes en el panorama televisivo y mediático español ha experimentado un giro radical en su situación. Lejos de los reflectores y de los ingresos que otrora disfrutaba, hoy enfrenta serios problemas económicos y una vida muy diferente a la de aquellos tiempos de éxito y estabilidad financiera. Lo que en el pasado eran comodidades y una posición privilegiada, se ha transformado en un esfuerzo constante por cubrir los gastos básicos.

Después de su paso triunfal por "Supervivientes", Olga se convirtió en un rostro habitual de los programas de televisión. Su carácter carismático y su historia personal cautivaron al público, llevándola a recibir importantes ofertas económicas por sus apariciones. Sin embargo, con el paso del tiempo y los constantes escándalos familiares entre su exmarido, Antonio David Flores, y Rocío Carrasco, el interés por Olga se fue desvaneciendo. En un entorno mediático que se alimenta de la novedad, su figura fue perdiendo relevancia, y con ello, las oportunidades laborales en televisión comenzaron a escasear.

En la actualidad, lejos de las propuestas lucrativas que solía recibir, se comenta que Olga ha tenido que buscar activamente oportunidades en diferentes programas, aunque sin éxito significativo. Durante una entrevista reciente, expresó su anhelo por volver a participar en algún reality show, particularmente en formatos de supervivencia o baile que le permitieran mostrar otra faceta de su personalidad y reconectar con el público. Sin embargo, parece que la industria televisiva ha optado por dejarla de lado, lo que la ha colocado en una posición incierta y económicamente inestable.

Olga Moreno desaparece de la televisión

Los problemas financieros de Olga no se limitan a la televisión. Su incursión en el mundo empresarial tampoco ha tenido los resultados esperados. Su tienda de ropa en Málaga, que alguna vez fue una fuente importante de ingresos, cerró definitivamente. Aunque intentó adaptarse trasladando el negocio al ámbito digital bajo el nombre "Olé y Amén", el proyecto no logró despegar. Desde agosto, no ha habido actividad relacionada con esta iniciativa, y las ventas han disminuido notablemente.

Además, su intento de posicionarse como influencer en redes sociales no ha sido exitoso. Con menos de 300.000 seguidores en total, las colaboraciones comerciales que ha conseguido no generan los ingresos esperados. Este revés ha agravado su situación, evidenciando las dificultades de mantenerse en un mercado tan competitivo.

Por si fuera poco, los 200.000 euros que ganó como premio en "Supervivientes" se han agotado. Según declaraciones de Marta Riesco, Olga no compartió esos fondos con su familia, como se había comprometido, y ha malgastado gran parte de ellos en mantener un estilo de vida que ya no puede sostener. En este contexto, Olga Moreno enfrenta el desafío de reconstruir su vida en medio de tensiones personales y limitaciones económicas.