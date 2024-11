Pillan a Selena Gomez, muy cariñosa con otro hombre, a espaldas de su novio

Selena Gómez y Benny Blanco llevan embarcados en su relación sentimental desde finales del año pasado. Una relación, la de los dos artistas que siempre ha venido marcada por el aprecio mutuo y el respeto tanto por la vida personal como profesional del otro. Mostrando siempre un apoyo constante el uno para el otro. Sin embargo, hace un mes pudimos estar muy cerca del fin de una relación que, pese a seguir podría estar abocada al fracaso por una posible infidelidad de Selena Gomez.

Y es que, como se pudo ver en un vídeo filtrado a la red social de TikTok en el que se podía ver a la actriz y cantante estadounidense bailando de una forma muy sugerente con Édgar Ramírez, uno de los actores con los que grabó su última película. Dando así lugar a una posible infidelidad o a la confirmación de que Selena y Benny se encuentran en una relación abierta.

Perdón a Selena o relación abierta

Ante esta situación, la realidad es que solo quedan dos opciones posibles. Y es que, después de ver el indiscreto vídeo de Selena Gomez bailando, solo se puede deducir que se encuentra en una relación abierta, ya que, dada la forma en que bailaba parece complicado entender como Benny Blanco no se molestó y cortó una relación que, por lo menos, hasta hoy en día, sigue en pie.

Por otro lado, pese a que no se ha relatado nada al respecto podríamos estar ante un perdón por parte del novio de Selena que, no habría llevado a mayores un enfado y que, lejos de romper la relación, habría perdonado a una Selena Gomez que, en ese caso habría admitido su error. Y es que, ante un breve vídeo como única prueba, no parece que sea suficiente como para asegurar que hubo algo más entre Édgar Ramírez y Selena Gomez.

Un baile para Benny, la respuesta de Selena

Ante esa pequeña crisis, la respuesta de Selena no fue otra que dedicarle un baile igual de sensual a su novio. En este caso, lo publicó la propia artista a sus redes sociales donde etiquetó a Benny Blanco, como muestra de que estaban bien y seguían juntos, a pesar de las suspicacias surgidas a raíz del vídeo mencionado.

Así pues, ya se ha desvelado como fue que Selena Gomez estuvo muy cerca de acabar con su relación por culpa de un desliz que acabó siendo captado por el móvil de una amiga cercana, la cual decidió publicar una grabación que muy cerca estuvo de provocar el fin de su relación con Benny Blanco.