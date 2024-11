Rocío Carrasco niega la verdad sobre Rocío Jurado y su relación con Rosa Benito

Por todos es sabido que Rosa Benito y Rocío Jurado fueron más que cuñadas. La ex de Amador Mohedano se ha encargado durante años de contar y narrar todas y cada una de las anécdotas que les unieron, más allá de que también fuese su peluquera y maquilladora.

Eran grandes amigas y así presume Benito de ello cada vez que quiere a través de sus redes sociales: "Solo tenia 21 años cuando te conocí, 29 estuvimos juntas. Nunca me soltaste de tu mano, desde el minuto cero tuvimos mucha complicidad, mucha química. Me da igual lo que digan, lo que hablen, lo que piensen... ¡qué sabrán! 'Que sabrán ellos, si ellos no saben nada de la vida', como dice la canción", escribió junto a una imagen de ambas cuando eran jóvenes.

Rocío Carrasco tachó a Rosa Benito de "traidora"

Lo cierto es que Rocío Carrasco, que ha sido y sigue siendo la heredera universal de 'la más grande', ha cargado contra ella y ha llegado a afirmar que había traicionado a su madre en más de una ocasión y que era una "mujer veleta". La ex de Antonio David Flores comentó, además, que Rosa Benito, entre otros miembros de la familia mediática, le habían creado el estigma de "mala hija" y "mala madre": "Podéis decir lo que queráis que al final los que quedáis retratados de los pies a la cabeza sois vosotros. Porque vosotros lo que queríais era verme en casa medicada y en la cama metida, y callada. Ya no hay eso, eso se terminó”, espetó en 2022.

Sin embargo, la madre de Chayo Mohedano, dolida por todo lo que sucedió durante el documental de su sobrina, mantiene que su relación era maravillosa y que ella dio todo por la cantante hasta sus últimos suspiros de vida: "¡Dejé todo por ti! Mi casa, mis hijos, mi trabajo... Ya ves qué poca memoria tienen algunos, hasta te arreglé para tu último viaje junto con la enfermera que en ese momento estaba", explicaba una Rosa Benito visiblemente molesta por cada uno de los cuestionamientos públicos que la ex de Fidel Albiac tuvo por aquel entonces.